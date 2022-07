¡En bancarrota! Armie Hammer sí trabaja en un hotel

La carrera del actor de 'Call Me By Your Name' fue arruinada tras las acusaciones de canibalismo y abuso sexual

Por: Redacción INFO7

julio, 14, 2022 16:45

Desde hace un tiempo Armie Hammer se alejó de la vida publica, después de que fue apartado de proyectos como Shotgun Wedding, The Offer o Gaslit, todo esto a consecuencia del escándalo que se produjo a principios del 2021 en el cual fue acusado de violencia doméstica y abuso sexual por una de sus exparejas; incluso se le acusó de canibalismo.

A pesar de no haber tenido contacto con los medios, se dio a conocer que había ingresado a una clínica de rehabilitación en Orlando, Florida para dejar de lado sus adicciones.

Ahora se confirmó que Hammer se encuentra en las Islas Caimán, en donde vive y trabaja alejado de la profesión que solía lleva, ya que ahora se encarga de vender tiempo compartido.



Cabe recordar que a mediados de enero de 2021 se filtraron en Instagram unas presuntas conversaciones de Hammer que causaron mucha polémica, pues se lee que el actor le había escrito a una expareja: "Vives para obedecerme y ser mi esclava", "¿Si quisiera cortarte uno de tus dedos del pie y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?", y agregó, "Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Diablos, eso es muy extraño de admitir. Nunca lo había admitido antes". Como era de esperarse, dichas frases y afirmaciones causaron controversia además de rechazo de parte de los usuarios de redes sociales.

Una de las ex novias del actor declaró por medio de una conferencia de Zoom el pasado mes de marzo que ella había sufrido de abuso durante su relación: "Armie Hammer me violó brutalmente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara".

A partir de todas estas fuertes declaraciones, los estudios comenzaron a despedirlo de proyectos a futuro, además de ser "cancelado" en redes sociales y agregado a la lista negra de Hollywood.



Actualmente, a un año de lo acontecido, el actor se encuentra en una muy mala posición. Según Variety, la estrella de 35 años se encuentra en la quiebra haciendo lo que esté a su alcance para poder sacar adelante a su familia, mientras trabaja vendiendo tiempos compartidos.

Desde hace algunos días se había filtrado una foto en donde se ve al actor en el complejo y se aseguraba que todo formaba parte de una broma. Sin embargo, una fuente anónima de Variety asegura que: "Está trabajando en el resort y vendiendo tiempos compartidos. Está en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y trata de ocupar sus días y ganar dinero para mantener a su familia".

(Con información de Daniela Reyes)

