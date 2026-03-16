¡Empate histórico! Ganan dos cortometrajes en los Oscar 2026

Dos cortometrajes obtuvieron el mismo número de votos y compartieron la estatuilla en una de las categorías más sorpresivas de la gala

La edición 2026 de los Premios Óscar dejó uno de los momentos más inesperados de la noche al registrarse un empate en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real. Durante la ceremonia, el presentador anunció que dos producciones obtuvieron exactamente el mismo número de votos, por lo que ambas recibieron la estatuilla dorada.

Los cortometrajes “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva” compartieron el galardón, provocando sorpresa entre los asistentes y en redes sociales.

Este tipo de resultado es poco común, pero las reglas de la Academia establecen que si dos producciones obtienen el mismo número de votos, ambas son reconocidas como ganadoras.

Con este resultado, la historia de los Óscar suma siete empates desde que se creó el premio. El primero ocurrió en 1932 en la categoría de Mejor Actor, cuando Fredric March y Wallace Beery compartieron la estatuilla. Uno de los casos más recordados fue en 1969, cuando Barbra Streisand y Katharine Hepburn empataron como Mejor Actriz.

El empate más reciente antes de 2026 ocurrió en 2013, cuando las películas Skyfall y Zero Dark Thirty compartieron el premio a Mejor Edición de Sonido. Estos resultados demuestran que, aunque son extremadamente raros, los empates siguen siendo posibles incluso en la premiación más importante de la industria cinematográfica.