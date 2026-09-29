Empañan pelea y escándalos la fiesta de cumpleaños de Abelito

Un altercado entre creadores de contenido y una conducta inapropiada arruinaron la celebración organizada por el influencer digital.

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Lo que debía ser una noche de celebración y alegría por los 27 años de Abelito se convirtió en el centro de la controversia digital tras una serie de altercados provocados por el tiktoker español Naim Darrechi. A través de un comunicado, el festejado expresó su molestia y reprobó rotundamente los comportamientos que empañaron su evento, el cual contaba con la asistencia de diversas personalidades del entretenimiento y las redes sociales.

La tensión escaló cuando Naim Darrechi y el creador de contenido Aarón Mercury protagonizaron una acalorada discusión que rápidamente pasó a los empujones y estuvo a punto de terminar en golpes. La intervención oportuna de asistentes como Aldo de Nigris y Wendy Guevara fue crucial para separar a los influencers y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores en medio de la fiesta.

Por si fuera poco, Darrechi sumó una segunda polémica al recibir duras críticas por la manera en que se acercó a bailar con la mamá de Abelito, un acto calificado en redes sociales como inapropiado. Tras el revuelo ocasionado en internet, el propio creador de contenido admitió su falta durante una transmisión en vivo y ofreció disculpas públicas al festejado y a su familia.

Pese a los momentos incómodos grabados por los asistentes y difundidos masivamente en plataformas digitales, el anfitrión prefirió dejar en claro su postura y desmarcarse de las actitudes de sus invitados. Abelito agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró que este tipo de conductas no representan el ambiente de convivencia ni el respeto que buscaba compartir en su día.

Con este desafortunado episodio, la fiesta del influencer se posicionó como una de las tendencias más comentadas del fin de semana en la farándula digital. Ahora, la audiencia se mantiene al pendiente de cómo impactará este escándalo en la relación entre los generadores de contenido involucrados.