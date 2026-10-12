¡Emotivo mensaje! Alejandro Sanz enloquece a la CDMX

El cantautor español dedicó tiernas palabras al público mexicano tras arrancar con éxito total su gira '¿Y Ahora Qué? World Tour'.

El cantautor español Alejandro Sanz vivió una noche inolvidable en la Ciudad de México como parte de su gira mundial "¿Y Ahora Qué? World Tour". Con un recinto abarrotado, el intérprete entregó un concierto cargado de nostalgia y energía, conectando profundamente con el público mexicano.

Tras la exitosa velada, el artista dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores en sus plataformas oficiales, expresando su agradecimiento y cariño incondicional hacia el público azteca.

"Mira México ¿qué te digo yo a ti? Ayer nos sobró corazón y nos faltó noche. Así son las verdaderas historias de amor. Y lo nuestro... es eterno. Gracias por hacernos sentir tan brutalmente vivos. ¿Y ahora qué? Ahora que VIVAAAA MÉXICO".

Próximas fechas en México 2026

El tour continuará su recorrido por el territorio mexicano durante lo que resta de octubre de 2026, abarcando presentaciones programadas en Chihuahua el día 12, San Luis Potosí el 16, Villahermosa el 18, Veracruz el 22, Tampico el 25, Torreón el 29 y un concierto final en la Ciudad de México el 31 de octubre.

Próximas fechas para 2027

Asimismo, dentro de la programación de la gira se contemplan las fechas de octubre correspondientes al año 2027 en suelo mexicano, visitando Guadalajara el 3 de octubre, Aguascalientes el 6 de octubre, Ciudad de México el 10 de octubre, Saltillo el 14 de octubre, Monterrey el 17 de octubre, Los Mochis el 22 de octubre, La Paz el 24 de octubre, Tuxtla el 29 de octubre y Acapulco el 31 de octubre.

Próximas fechas de la gira mundial

Posteriormente, la gira extenderá su ruta internacional a lo largo del año 2027, abarcando presentaciones en países como Colombia durante febrero, Ecuador en febrero, Perú en febrero, Chile en febrero, Argentina en marzo, Estados Unidos durante abril y mayo, España a lo largo de los meses de junio y julio, Honduras el 5 de noviembre, Costa Rica el 7 de noviembre, El Salvador el 19 de noviembre y Guatemala el 21 de noviembre de 2027.