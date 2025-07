Emmy nomina a Pedro Pascal a mejor actor de serie de drama

El chileno fue nominado a mejor actor de una serie de drama por su trabajo en ‘The Last of Us’ y competirá por el galardón el 14 de septiembre

El chileno Pedro Pascal fue nominado a mejor actor de una serie de drama por su trabajo en 'The Last of Us' y competirá por el galardón el 14 de septiembre con Sterling K. Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Noah Wyle ('The Pitt') y Adam Scott ('Severance').

Pascal fue nominado por su papel como Joel en la serie de HBO Max basada en el videojuego homónimo.

Con esta, Pascal suma su cuarta nominación a estos premios que reconocen lo mejor de la televisión, que de momento no se han traducido en galardón.

Anteriormente, el actor fue nominado por el debut de su personaje en 2023, por su participación en 'Saturday Night Live' y por narrar la serie documental 'Patagonia: Life on the Edge of the World'.

'The Last of Us' narra el recorrido de Joel y la joven Ellie (interpretada por Bella Ramsey), quienes, sin tener vínculos familiares, alcanzan un estrecho vínculo, por un Estados Unidos destruido mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.

La segunda temporada de este proyecto se vio afectada por las huelgas de Hollywood en 2023 por lo que su estreno, que originalmente estaba previsto para 2024, se tuvo que aplazar hasta abril del año en curso.