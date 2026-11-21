La actriz participó en un coro durante la celebración de vida de la histórica activista feminista, junto a Michelle Obama y Hillary Clinton

La actriz Emma Watson hizo una de sus pocas apariciones públicas recientes al participar en el homenaje póstumo a Gloria Steinem, reconocida activista y referente del movimiento feminista estadounidense, quien falleció en septiembre a los 92 años.

La protagonista de la saga "Harry Potter" formó parte de un coro de 12 integrantes que interpretó la canción "Hold On" durante la celebración realizada el miércoles 18 de noviembre en el Park Avenue Armory, en Nueva York.

El encuentro reunió a cerca de mil invitados, entre figuras del entretenimiento, la política, la música y el activismo, quienes recordaron la trayectoria de Steinem y su trabajo en favor de los derechos de las mujeres.

Michelle Obama y Hillary Clinton también asistieron

Entre las personalidades que acudieron a la ceremonia estuvieron las ex primeras damas estadounidenses Michelle Obama y Jill Biden, así como Hillary Clinton, ex secretaria de Estado.

También participaron artistas como Cynthia Erivo, Cyndi Lauper, Mariska Hargitay, Marlo Thomas y Chelsea Handler, además de la poeta Amanda Gorman.

La reunión, titulada "It's Steinemite!", estuvo integrada por presentaciones musicales, poesía, discursos y recuerdos personales. La intención fue convertir la despedida en una celebración de la vida de la activista, tal como ella habría deseado.

Música y poesía para recordar a la activista

Además de la interpretación coral en la que participó Emma Watson, la ceremonia incluyó una presentación de Cyndi Lauper, quien cantó "Girls Just Want to Have Fun". Por su parte, Cynthia Erivo interpretó "Imagine", de John Lennon.

La actriz Mariska Hargitay recitó el poema "She", escrito por Alice Walker, mientras que Amanda Gorman también formó parte del programa literario. El encuentro concluyó con una interpretación colectiva de "We Are Family".

Hillary Clinton dedicó unas palabras a Steinem y destacó la influencia que tuvo en la lucha por la igualdad de las mujeres. La describió como una de las figuras que construyeron los cimientos para ampliar las oportunidades y libertades de las nuevas generaciones.

El legado feminista de Gloria Steinem

Gloria Steinem fue una de las voces más reconocidas del feminismo en Estados Unidos. A lo largo de décadas impulsó iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres, la libertad reproductiva y la igualdad de género.

Entre sus aportaciones se encuentra la cofundación de la revista "Ms." y su participación en la creación del National Women's Political Caucus y el Women's Media Center.

Su trayectoria también fue reconocida en 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, una de las distinciones civiles más importantes del país.

El homenaje en Nueva York reunió a distintas generaciones de mujeres y figuras públicas para recordar su influencia y mantener vigente el trabajo que desarrolló durante su vida.