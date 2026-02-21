Emiten última entrevista a Eric Dane: 'El presente es todo'

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y muestra al actor con dificultades tanto en la movilidad como en el habla.

La plataforma de streaming Netflix difundió la última entrevista concedida por el actor estadounidense Eric Dane, quien falleció a los 53 años a causa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la que envía un mensaje a sus hijas y les aconseja valorar el presente.

"El presente es todo, aprecien el momento", expresa el actor frente a la cámara, reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy.

Entrevista formará parte de documental póstumo

La conversación integra la serie documental de Netflix titulada Famous Last Words (“Últimas palabras célebres”), la cual el actor aceptó grabar con la condición de que fuera emitida después de su fallecimiento.

De acuerdo con información difundida por la plataforma en su cuenta de X, durante la entrevista Dane habló abiertamente sobre su lucha contra la ELA, sus problemas con la adicción y su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado de 2004 a 2018 y tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca".

“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.



Actor reflexiona sobre su vida y enfermedad

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y muestra al actor con dificultades tanto en la movilidad como en el habla.

Durante el testimonio, el intérprete se define como “solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre”, además de reconocer que fue un hombre feliz.

En sus últimas palabras dirigidas a sus hijas, expresó:

"Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?".

Asimismo, les recomendó vivir el presente:

"Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tenéis que vivir el ahora. El presente es todo. Apreciad cada momento".

Mensaje final para sus hijas

También les aconsejó enamorarse, encontrar su pasión y aquello que les motive a levantarse cada mañana.

"Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu".

El actor señaló que su amor por su profesión le permitió superar los momentos más difíciles y expresó su agradecimiento hacia sus amigos y familiares.

Finalmente, concluyó la entrevista con un mensaje dirigido a sus hijas:

"Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os amo. Esas son mis últimas palabras".