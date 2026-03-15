Emite familia de José Ángel Bichir comunicado tras accidente

El pronunciamiento familiar asegura que la caída del actor ocurrió durante una crisis emocional y solicita respeto ante especulaciones.

La familia del actor José Ángel Bichir emitió un comunicado tras el incidente en el que el intérprete cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, para aclarar las circunstancias de su hospitalización.

El pronunciamiento familiar se dio después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportara que el actor fue encontrado en la parte baja de un complejo habitacional con lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Familia aclara que la caída fue resultado de una crisis de salud

En un mensaje fechado el 13 de marzo de 2026, los Bichir explicaron que el incidente ocurrió durante un episodio emocional delicado y pidieron evitar especulaciones sobre las causas del accidente.

“Hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”

La familia enfatizó que la caída no fue intencional y que se trató de un accidente provocado por su estado de salud:

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”

Descartan alcohol y piden comprensión

Además, aclararon que el actor no se encontraba bajo efectos de alcohol y pidieron respeto y comprensión ante la situación:

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”

¿Cuál es la trayectoria de José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir, de 38 años, es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir, consolidando una trayectoria dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

En televisión ha participado en producciones como José José: El príncipe de la canción, Vencer la culpa, Mariachis, El César, Run Coyote Run y Sexo y otros secretos. En cine, su trayectoria incluye Sexo, pudor y lágrimas 2, Cuatro lunas, Matando Cabos, Morirse en domingo y La niña de la mina, entre otras.

El pronunciamiento busca ofrecer claridad sobre el estado de salud del actor y prevenir especulaciones sobre el accidente, mientras José Ángel Bichir continúa su recuperación en el hospital.