'Emily in Paris' llegará a su final esta Navidad

La sexta temporada de 'Emily in Paris' será la última y se estrenará el 24 de diciembre, con Emily Cooper rumbo a una nueva aventura en Grecia

La plataforma de streaming confirmó que la sexta temporada de Emily in Paris será la última de la serie y llegará a la plataforma el próximo 24 de diciembre, en Nochebuena.

La producción protagonizada por Lily Collins presentó también nuevas imágenes que muestran parte de la aventura que Emily Cooper vivirá durante los episodios finales, incluyendo su llegada a Grecia.

En esta nueva entrega, la protagonista dejará temporalmente París para enfrentar situaciones relacionadas con su vida profesional y personal en Grecia y Mónaco.

La sexta temporada planteará decisiones importantes para Emily, quien deberá hacer frente a conflictos laborales y cambios en sus relaciones mientras intenta definir el rumbo que tomará su vida.

La historia pondrá a prueba sus lealtades y la llevará a cuestionarse dónde se encuentra realmente su futuro, entre su carrera, el amor y la vida que construyó en París.

Darren Star, creador de Emily in Paris, señaló que buscó convertir esta última entrega en la experiencia más grande de la serie.

El productor explicó que Grecia era uno de los destinos que el equipo quería mostrar de manera espectacular y destacó la posibilidad de explorar distintas culturas y lugares de Europa a través del recorrido de Emily.

¿Quiénes estarán en el reparto?

Además de Lily Collins, el elenco de la temporada final incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver y Paul Forman.

Darren Star participa como productor ejecutivo junto con Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy, Stephen Brown, Ryan McCormick y Raphaël Benoliel. Collins también forma parte de la producción.

La serie es una producción de Paramount Television Studios, Darren Star Productions y Jax Media.