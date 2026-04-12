Emiliano Aguilar protagoniza zafarrancho con la prensa

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa al cantante visiblemente molesto, pidiendo a los reporteros que se alejen

El nombre de Emiliano Aguilar vuelve a encender la polémica, luego de que se viralizara un video donde enfrenta a la prensa en medio de un tenso momento ocurrido en un aeropuerto.

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa al cantante visiblemente molesto, pidiendo a los reporteros que se alejen mientras intenta avanzar entre cámaras y micrófonos.

De acuerdo con lo que se ha difundido, el altercado ocurrió cuando varios reporteros lo interceptaron mientras se dirigía a tomar un vuelo.

A pesar de que Emiliano dejó claro que no quería dar declaraciones, la prensa continuó siguiéndolo e insistiendo con preguntas, lo que provocó que el cantante reaccionara de manera tajante, pidiendo espacio y respeto a su privacidad en repetidas ocasiones.

El momento más tenso se da cuando uno de los comunicadores invade su espacio personal, lo que desata una advertencia directa por parte del artista.

En otros videos relacionados, incluso se le escucha lanzar frases como “¡me tocas y te voy a…!”, dejando ver el nivel de frustración que vive ante este tipo de encuentros con los medios.

Tras la polémica, Emiliano Aguilar explicó que este tipo de reacciones se deben al hartazgo que siente hacia algunos medios, a quienes acusa de sacar de contexto sus declaraciones.

Además, reveló que en el caso del aeropuerto iba con prisa para no perder su vuelo, pero los reporteros no se retiraban, incluso bloqueando su paso, lo que incrementó su enojo en ese momento.

El video ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales: mientras algunos defienden su postura al exigir respeto a su espacio personal, otros critican la forma en la que manejó la situación frente a la prensa.

Lo cierto es que este nuevo episodio mantiene a Emiliano Aguilar en el centro de la conversación, sumando otro capítulo a las polémicas que han marcado su carrera en los últimos meses.