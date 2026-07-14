Emiliano Aguilar protagoniza pelea a golpes en pleno Belicofest

Emiliano Aguilar publicó un video en el que aseguró que el conflicto venía de tiempo atrás y afirmó que la otra persona llevaba más de un año amenazándolo

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Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de protagonizar una pelea a golpes durante el BelicoFest 2026, celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el hijo mayor de Pepe Aguilar se enfrenta físicamente con otro hombre ante la mirada de decenas de asistentes.

De acuerdo con los reportes, el altercado ocurrió mientras el rapero disfrutaba del festival junto a un grupo de amigos. En las imágenes se observa cómo ambos hombres intercambian golpes y forcejean, mientras varias personas intentan separarlos sin conseguirlo de inmediato.

Minutos después, elementos de seguridad del evento lograron controlar la situación y poner fin a la riña. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del otro involucrado ni las causas exactas que originaron el enfrentamiento.

Lejos de mantenerse en silencio, Emiliano Aguilar publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que el conflicto venía de tiempo atrás y afirmó que la otra persona llevaba más de un año amenazándolo, por lo que decidió responder cuando finalmente se encontraron frente a frente.

El cantante también agradeció el apoyo de sus seguidores y, fiel a su estilo, compartió otro video en tono de broma, haciendo comentarios sobre su apariencia física después de que las imágenes de la pelea se viralizaran en internet.

Hasta ahora no se ha informado si el incidente derivó en alguna denuncia o en acciones legales por parte de los organizadores del festival o de las autoridades. Mientras tanto, los videos continúan circulando en redes sociales, donde el altercado ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios.