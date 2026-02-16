Emiliano Aguilar habla del “romance” entre Kunno y Nodal

Además, lanzó una advertencia a quienes alimentan este tipo de rumores, sugiriendo que deben pensar en las consecuencias

Emiliano, hijo del cantante Pepe Aguilar, encendió las redes sociales al comentar con humor sobre los rumores de un supuesto romance entre Kunno y Christian Nodal.

Pide no hacer caso a los rumores

A través de mensajes y publicaciones, cuestionó la veracidad de las especulaciones y llamó a no dar por ciertos los chismes que circulan sobre la vida personal de los artistas, señalando que en ocasiones estos rumores pueden afectar a las personas involucradas.

El joven influencer y también miembro de la familia Aguilar expresó que “no todo lo que se publica es verdad” y que es importante ser responsables con la información que se comparte en redes sociales, especialmente cuando involucra a figuras públicas.

Emiliano Aguilar advierte a personas que continúan con el tema

Además, lanzó una advertencia a quienes alimentan este tipo de rumores, sugiriendo que deben pensar en las consecuencias de sus palabras antes de difundirlas.

La publicación de Emiliano generó una mezcla de aplausos y comentarios entre internautas, quienes destacaron tanto el humor con el que se refirió al tema como el llamado a no dejarse llevar por habladurías.

La polémica se suma al constante escrutinio que enfrentan las celebridades en sus vidas privadas y la forma en que las redes sociales amplifican rumores.