Emiliano Aguilar habla del “romance” entre Kunno y Nodal

Emiliano, hijo del cantante Pepe Aguilar, encendió las redes sociales al comentar con humor sobre los rumores de un supuesto romance entre Kunno y Christian Nodal.
Pide no hacer caso a los rumores
A través de mensajes y publicaciones, cuestionó la veracidad de las especulaciones y llamó a no dar por ciertos los chismes que circulan sobre la vida personal de los artistas, señalando que en ocasiones estos rumores pueden afectar a las personas involucradas.
El joven influencer y también miembro de la familia Aguilar expresó que “no todo lo que se publica es verdad” y que es importante ser responsables con la información que se comparte en redes sociales, especialmente cuando involucra a figuras públicas.
Emiliano Aguilar advierte a personas que continúan con el tema
Además, lanzó una advertencia a quienes alimentan este tipo de rumores, sugiriendo que deben pensar en las consecuencias de sus palabras antes de difundirlas.
La publicación de Emiliano generó una mezcla de aplausos y comentarios entre internautas, quienes destacaron tanto el humor con el que se refirió al tema como el llamado a no dejarse llevar por habladurías.
La polémica se suma al constante escrutinio que enfrentan las celebridades en sus vidas privadas y la forma en que las redes sociales amplifican rumores.