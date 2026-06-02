Emilia Clarke estrenará su romance 'Next Life' en otoño

La cinta 'Next Life', protagonizada por Emilia Clarke, llegará a Reino Unido e Irlanda tras su debut mundial en el Festival de Tribeca

La distribuidora Vertigo Releasing adquirió los derechos para Reino Unido e Irlanda de Next Life, el nuevo drama romántico protagonizado por Emilia Clarke, cuyo estreno mundial está programado para este mes en el Festival de Cine de Tribeca.

La película, escrita y dirigida por Drake Doremus, conocido por títulos como Zoe y Equals, llegará a los cines británicos e irlandeses durante el otoño de 2026, consolidando la expectativa en torno a uno de los proyectos más personales de la actriz.

Una historia de amor entre realidades alternativas

Ambientada en la vibrante escena del jazz londinense, la cinta sigue la historia de Ivy, una aspirante a cantante interpretada por Emilia Clarke, quien se enfrenta a dos realidades paralelas que la obligan a replantearse el rumbo de su vida y sus decisiones sentimentales.

La trama explora cómo distintos caminos pueden transformar el destino de una persona, desarrollando de manera simultánea dos versiones de una misma historia para reflexionar sobre el amor, las oportunidades y las decisiones que marcan el futuro.

Clarke aseguró que el rodaje representó una de las experiencias más gratificantes de su carrera.

La intérprete explicó que dar vida a una cantante de jazz tuvo un significado especial debido a su vínculo personal con este género musical desde la juventud.

La actriz, reconocida mundialmente por su papel en la serie Game of Thrones, destacó que pocas veces había disfrutado tanto un proyecto como ocurrió durante la filmación de Next Life.

Reparto internacional

Además de Clarke, el elenco incluye al actor venezolano Édgar Ramírez, al británico Jack Farthing y a Femi Koleoso, líder y baterista del grupo de jazz Ezra Collective, quien realiza su debut cinematográfico.

La producción estuvo a cargo de varias compañías internacionales, entre ellas Magical Thinking Pictures, la firma fundada por la propia Emilia Clarke, junto con productores como Elika Portnoy, Gleb Fetisov, Ben Pugh y Kate Buckley.

El filme tendrá su primera exhibición pública el próximo 5 de junio dentro de la programación del Festival de Cine de Tribeca, uno de los escaparates más importantes para el cine independiente y de autor.