¿Embrujada? Yolanda Andrade se somete a curación en vivo

El pasado mes de mayo del año en curso, la conductora Yolanda Andrade preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizada de emergencia, pero tras salir declaró que está viva de milagro.

La sinaolense fue diagnosticada con un aneurisma por lo que actualmente continúa en tratamientos para mejorar su salud, la enfermedad obliga a la conductora a llevar un parche en el ojo izquierdo.

En una reciente entrevista a un medio de comunicación estadounidense, Yolanda señaló que no descarta que sus problemas de salud sean producto de una 'brujería' que le hicieron.

"Tuve unos episodios bien raros, por que me empezaban a decir: 'tu tienes un trabajo, una brujería, una no se qué, un hechizo', fíjate que no fue así de voy a ir con el curandero para que me dé el remedio de eso, no, las misas, el creer en Dios y el no estar pensando en eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe, osea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?", dijo Yolanda Andrade.

Sin embargo, en su más reciente programa 'Montse y Joe' transmitido por la cadena Unicable, Yolanda se somete a una curación en vivo.

En un video como adelanto del programa que se transmitirá este martes 10 de octubre, se puede ver a Yolanda en un proceso alternativo de sanación.

Este martes a las 9:30pm no pueden dejar de ver nuestro programa porque te conmoverás con todo lo que va a ocurrir. @yolandandrade y @Montserrat33 reciben a: @MasterOh_ junto a @OmarFierroOf, @renestrickler y @DianaGolden65. ¡Te esperamos por @UnicableOficial! #PúblicoConocedor pic.twitter.com/M4j5mbhGEc — Montse & Joe (@MontseYJoe) October 9, 2023

"¿Uno se puede sanar a uno mismo?", pregunta Montserrat Oliver, co-conductora del programa en un adelanto y después propone a Yolanda para que el invitado ponga en práctica la técnica alternativa de sanación.

En la siguiente toma del video, Yolanda aparece boca abajo en una camilla, mientras el invitado pasa sus manos por el cuerpo de la conductora al tiempo que emite sonidos.

Por su parte, la conductora comienza a quejarse cada vez más fuerte hasta que finalmente rompe en llanto, ante la mirada atónita del resto de los invitados.

Lo anterior formó parte una terapia del poder de la energía aplicada por el maestro Oh conocida como "Sun Kyeong", que se traduce del coreano como "Mente Hermosa". El método de curación enseña el arte de aprovechar la "energía humana" para recargar energías y recuperar un estado de ser de buen corazón, generoso y compasivo.

