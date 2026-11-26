Fer Lozada y Jawy Méndez hablaron del supuesto embarazo de La Bebeshita, quien puede alarmarse por un retraso menstrual.

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El supuesto embarazo de Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, también llamó la atención de Fer Lozada y Jawy Méndez, quienes fueron cuestionados sobre el comentario que hizo la influencer a Kevyn “Bicolor” Contreras, cuando le dijo que estaba embarazada.

Fer recordó que durante su participación en La Granja VIP, Daniela tuvo algunos problemas hormonales, por lo que consideró que pudo haberse alarmado al notar un retraso en su periodo.

“Se me hace que fue como en el momento. Ella estuvo dentro del programa, ha tenido muchos problemas, hormonales, no sé cómo”, comentó.

Al preguntarles si lo ocurrido podría tratarse de una estrategia, Fer reconoció que no tenía información para asegurarlo, pues no había hablado con ella. También planteó que, si llevaba una semana de retraso, pudo haberse asustado.

“No tengo idea, no tengo ni idea, la verdad. No he platicado con ella. Así que no sabemos”, expresó.

La conversación terminó entre bromas sobre Kevyn, pues recordaron que el participante ya tiene seis hijos. Ante la posibilidad de que llegue uno más, siguieron el juego con la idea de que podría convertirse en padre por séptima ocasión.