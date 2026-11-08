Elvis y Eminem llevan a Suno a juicio por uso de música con IA

Los titulares de derechos de Elvis Presley y la editorial de Eminem demandaron a Suno por presunta infracción de derechos de autor y uso no autorizado

Los titulares de los derechos musicales de Elvis Presley y la compañía Eight Mile Style, editora de numerosas canciones de Eminem, presentaron demandas federales por separado contra Suno, una plataforma de inteligencia artificial que permite generar música.

Las acciones legales acusan a la empresa de utilizar obras protegidas por derechos de autor y facilitar la creación de canciones que imitan las voces, el estilo y las composiciones de artistas reconocidos sin contar con autorización.

De acuerdo con la información publicada por Variety, la demanda relacionada con Elvis Presley fue presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California. Entre los demandantes se encuentran Authentic Brands Group y Raleigh Music Publishing, compañías vinculadas con los derechos del cantante.

Acusan a Suno de reproducir la voz de Elvis Presley

Los representantes de los derechos de Elvis sostienen que Suno permite generar canciones que imitan las características vocales del llamado Rey del Rock and Roll cuando los usuarios introducen su nombre en las solicitudes de creación musical.

La demanda, de 51 páginas, señala presuntas infracciones de derechos de autor y un posible incumplimiento de la ley ELVIS de Tennessee, aprobada en 2024 para proteger la voz y la imagen de las personas frente a reproducciones no autorizadas mediante inteligencia artificial.

Los demandantes argumentan que la tecnología de Suno puede reproducir rasgos reconocibles de la voz de Presley sin contar con una licencia. También presentaron ejemplos de canciones generadas por la plataforma que, según su denuncia, imitan al cantante.

En el documento legal, los abogados advirtieron sobre las consecuencias que podría tener permitir este tipo de prácticas para la industria musical. “El próximo Elvis no tomará una guitarra”, señalaron al cuestionar el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad humana.

Editorial de Eminem también demanda a la plataforma

La segunda demanda fue presentada por Eight Mile Style, compañía que posee derechos sobre cientos de grabaciones de Eminem, entre ellas temas como Lose Yourself, Without Me y The Real Slim Shady.

La editorial acusa a Suno de infringir derechos de autor al permitir que sus usuarios generen canciones y letras que reproducen elementos de las composiciones del rapero estadounidense.

En este procedimiento, Eminem no figura directamente como demandante; la acción legal corresponde a la compañía que administra derechos de parte de su catálogo musical.

Ambas demandas fueron presentadas por el mismo equipo de abogados e incluyen ejemplos de contenido generado con inteligencia artificial que, según los denunciantes, reproduce elementos protegidos de las obras de Presley y Eminem.

Suno defiende su tecnología de inteligencia artificial

La empresa ha sostenido en anteriores controversias que su tecnología está diseñada para ayudar a los usuarios a crear música original y que cuenta con mecanismos para impedir el uso no autorizado de obras y nombres de artistas.

Un portavoz de Suno afirmó que la plataforma no busca aprovecharse de la identidad de músicos y que prohíbe las solicitudes que utilicen sin autorización el trabajo de otros artistas. También señaló que la compañía emplea herramientas de terceros para revisar archivos de audio y letras que puedan representar un uso indebido.

Las nuevas demandas se suman a otros procedimientos legales que enfrenta la compañía por el uso de música protegida en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial.

La disputa por los derechos musicales frente a la IA

El conflicto legal ocurre en medio de una creciente confrontación entre empresas tecnológicas y representantes de la industria musical por el uso de obras protegidas para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Los titulares de los derechos de Elvis Presley también emprendieron acciones legales contra Anthropic por el presunto uso no autorizado de canciones del artista para entrenar su sistema de inteligencia artificial Claude.

Por su parte, Eight Mile Style presentó previamente una demanda contra Meta por el supuesto almacenamiento de grabaciones de Eminem en sus plataformas sin autorización.

Suno también enfrenta litigios relacionados con las reclamaciones de grandes compañías discográficas, entre ellas Universal Music Group y Sony Music Entertainment. Warner Music Group, en cambio, llegó a un acuerdo con la plataforma el año pasado.