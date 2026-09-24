Elton John prepara set especial para sus conciertos en CDMX

El cantante británico regresará a México después de 14 años con dos presentaciones en la capital, donde interpretará temas de las décadas de 1970 y 1980

Las presentaciones de Elton John serán especiales para sus seguidores en la Ciudad de México, de acuerdo con un mensaje que el cantante británico compartió con sus fans.

El músico confirmó que sus conciertos en la Ciudad de México contarán con un espectáculo diseñado para los asistentes, como parte de su regreso al país después de 14 años.

A través de su cuenta de Instagram, Elton John compartió un video con motivo de su retorno a la capital mexicana, donde expresó sus impresiones sobre su próxima visita.

“Hola México, soy Elton, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para tocar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora que vuelva y les dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes”.

La selección musical para los shows en la Ciudad de México reunirá composiciones de las décadas de 1970 y 1980. El pianista ejecutará sus canciones desde el instrumento principal sobre la tarima.

El diseño de iluminación para el espectáculo en el inmueble contará con secuencias específicas para cada tema. La producción visual acompañará la interpretación de la banda en vivo.

Los conciertos de Elton John marcarán su retorno al país después de 14 años de su última visita.

La primera vez que el músico se presentó en el país fue en 1992, con la gira “The One”.