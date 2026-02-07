Elton John denuncia al 'Mail' por revelar nacimiento de su hijo

Elton John ofreció su testimonio ante el Tribunal Superior de Londres, como parte de un proceso judicial que comenzó el pasado 19 de enero

El cantante británico Elton John acusó este viernes a Associated Newspapers Limited (ANL), editora de Daily Mail y Mail on Sunday, de haber cometido una grave invasión a su privacidad al difundir información sobre su salud y sobre el nacimiento de su primer hijo mediante gestación subrogada.

El artista declaró ante el Tribunal Superior de Londres como parte de un juicio iniciado el 19 de enero, en el que siete figuras públicas —entre ellas el príncipe Enrique y la actriz Liz Hurley— demandan a ANL por presuntamente obtener datos personales de manera ilegal.

Las acusaciones incluyen el uso de escuchas telefónicas, engaños y acceso indebido a información privada, prácticas que habrían ocurrido entre 1993 y 2011, con algunos casos hasta 2018.

Elton John, quien compareció por videoconferencia tras la declaración de su esposo David Furnish, señaló que la demanda relacionada con su caso se centra en diez artículos publicados entre 2000 y 2015, los cuales consideró como “algunas de las peores invasiones a la intimidad”.

En su testimonio, el cantante afirmó que el grupo editorial lo investigó incluso durante periodos en los que estuvo hospitalizado y que realizó indagaciones exhaustivas sobre el nacimiento de su hijo Zachary, sin que existiera una vía legítima para acceder a esa información.

El juicio, con una duración prevista de nueve semanas, continuará en los próximos días y se espera que concluya a finales de marzo, cuando el tribunal emita su resolución.