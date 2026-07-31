Elton John celebra 36 años de sobriedad con emotivo mensaje

Elton John celebró 36 años sin consumir alcohol con un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció el camino recorrido

Elton John celebró 36 años sin consumir alcohol con un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció el camino recorrido desde que decidió cambiar su estilo de vida.

El cantante británico compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo una copa de su bebida espumosa sin alcohol, Elton John Zero Blanc de Blancs, acompañada del mensaje: "36 años sobrio hoy. Salud por la vida con un vaso de 0%. Agradecido por cada día".

La publicación también estuvo acompañada por la canción I'm Still Standing.

Una decisión que transformó su vida

El artista ha hablado en distintas ocasiones sobre los problemas de adicción que enfrentó durante una etapa marcada por los excesos, las fiestas y el consumo de sustancias.

Su proceso de recuperación fue retratado en la película biográfica Rocketman, donde se muestra la crisis personal que vivió antes de iniciar el camino hacia la sobriedad.

En una entrevista concedida en 2019, Elton John recordó que el éxito y el estilo de vida que llevaba lo alejaron de la realidad que conocía antes de convertirse en una figura internacional, además de relatar las complicaciones físicas que sufrió durante ese periodo.

Impulsa alternativa sin alcohol

Como parte de esta nueva etapa, el músico lanzó en enero de 2026, junto con su esposo y representante David Furnish, la bebida espumosa Elton John Zero Blanc de Blancs, elaborada con 0.0% de alcohol.

El proyecto busca ofrecer una opción para quienes desean brindar en celebraciones sin consumir bebidas alcohólicas. El cantante ha señalado que la iniciativa no pretende estar en contra del alcohol, sino ofrecer una alternativa para quienes, como él, han decidido no beber.

Elton John ya había celebrado el año pasado su aniversario número 35 de sobriedad y, nuevamente, aprovechó la fecha para agradecer el apoyo de sus seguidores y recordar la importancia que ha tenido esta decisión en su vida personal y profesional.