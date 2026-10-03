Elogia Bruno Mars a Karol G y alimenta los rumores de un romance

El intérprete estadounidense llamó cariñosamente 'mi Julieta' a la cantante colombiana, volviendo viral su respuesta en plataformas.

La complicidad entre Bruno Mars y Karol G ha traspasado la pantalla y desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes no dejan de alimentar los rumores de un posible romance entre ambas estrellas.

La química entre la cantante colombiana y el intérprete estadounidense quedó al descubierto tras el lanzamiento de su colaboración musical, acompañada de un apasionado video grabado en un entorno romántico bajo fuegos artificiales.

Los rumores cobraron aún más fuerza luego de que Bruno Mars dedicara un emotivo mensaje a la intérprete en sus redes sociales, destacando su profesionalismo y llamándola cariñosamente su «Julieta».

"Justo después de realizar 3 espectáculos de estadio agotados, consecutivos sin días libres, y filmar su propio vídeo musical, ella fue lo suficientemente amable como para ser la estrella en el mío. Gracias @Karolg... El mundo necesita tu luz y tu voz Carolina. Gracias por ser mi Julieta en este vídeo musical", escribió el cantante en su publicación.

La respuesta de Karol G no tardó en llegar, aumentando la expectativa y el entusiasmo de los fanáticos con un afectuoso mensaje que de inmediato se volvió viral:

"¡Guau Bruno! ¡Muy honrado! Que lindo tiempo pasamos juntos <3 Para siempre tu princesa, Carolina", respondió la artista.

Las cariñosas interacciones y las intensas escenas de su proyecto juntos han llevado a que miles de seguidores en redes sociales cuestionen si la química entre ambos va más allá de una simple colaboración profesional, manteniendo encendida la conversación sobre este posible romance en el mundo del espectáculo.