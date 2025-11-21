Ellos son los nominados en ‘La Granja VIP’ en la semana seis

Tras la sorpresiva salida de Manola Díez, la asamblea dejó cinco nominados y tensiones crecientes mientras el reality avanza hacia su recta final.

Con la recta final de La Granja VIP cada vez más cerca, las tensiones entre los participantes han alcanzado uno de sus momentos más altos. La reciente eliminación de Manola Díez reacomodó por completo la dinámica interna, dejando expuestas viejas fricciones y nuevas estrategias rumbo al cierre de temporada previsto para diciembre.

Tras su salida, el programa arrancó una semana de movimientos decisivos que culminaron en una asamblea especialmente confrontada, donde quedaron definidos cinco nominados que han sorprendido incluso a los seguidores más fieles.

¿Quiénes siguen en competencia tras la última eliminación?

Luego de la salida de Manola, permanecen en la contienda Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, El Patrón del Río, La Bea, César Doroteo, Fabiola Campomanes, Kim Shantal, Eleazar Gómez, Lis Vega y Kike Mayagoitia. La lista confirma que el grupo enfrenta una fase de alta fricción, donde cada movimiento pesa más que nunca y las alianzas comienzan a fracturarse.

Ellos han sido los eliminados hasta el momento de la Granja VIP

Carolina Ross, Sandra Itzel, Omahi, Jawy Méndez, Lola Cortés y Manola Diez integran el grupo que ya abandonó el reality. Con cada salida, las discusiones sobre estrategias, favoritismos y traiciones se intensifican entre la audiencia.

¿Quién es el capataz esta semana y qué implica?

La prueba de capataz realizada el lunes dejó como ganadora a Fabiola Campomanes. Su triunfo no solo le aseguró una semana de comodidades en la suite, sino que además le otorgó inmunidad durante la asamblea de nominación. Desde su posición, también quedó a cargo de distribuir las tareas entre sus compañeros, un rol que históricamente ha detonado tensiones dentro del programa.

Así fue como votó cada participante en la asamblea

La asamblea de este miércoles se convirtió en uno de los momentos más tensos de la semana. Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori aparecieron repetidamente entre las opciones de la mayoría, mientras César Doroteo sumó menciones clave que lo mantuvieron en riesgo. La mecánica concluyó con Lis Vega tomando la decisión final al tener que seleccionar a un quinto nominado, eligiendo a Kike.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en La Granja VIP?

Kim Shantal

El Patrón del Río

Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori

Kike Mayagoitia

La tensión se mantiene alta rumbo al próximo domingo, cuando el público definirá quién abandona la competencia en una etapa en la que cada voto podría cambiar el rumbo del reality.