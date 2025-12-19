Ellos son los finalistas de la Granja VIP 2025

La recta final del reality ya tomó forma tras duelos decisivos y nominaciones clave. Conoce quiénes siguen en juego y qué falta para el cierre.

La competencia entró en su etapa más decisiva en La Granja VIP, un reality que desde su estreno mantuvo altos niveles de tensión, estrategias cambiantes y enfrentamientos constantes.

Tras más de diez semanas de convivencia y dinámicas de resistencia emocional, el programa comenzó a perfilar a quienes llegaron mejor posicionados al tramo final del juego.

Las pruebas no solo pusieron a prueba la fuerza y la destreza, sino también la capacidad para manejar la presión, un factor determinante conforme se acerca la gran final de La Granja VIP.

Alfredo Adame asegura su lugar como finalista

Uno de los momentos más intensos de la semana ocurrió el miércoles 17 de diciembre, cuando Alfredo Adame se enfrentó a César Doroteo en un reto decisivo. La dinámica consistió en armar un rompecabezas cuyas piezas permanecían ocultas entre montones de paja, combinando habilidad física y azar.

La prueba exigía alternar turnos de manera estricta, lo que generó frustración y tensión constante. En un punto crítico, Adame estuvo a punto de caer mientras buscaba una pieza, pero logró recuperarse y completar el reto antes que su rival, asegurando así su pase directo a la final del reality.

Kim Shantal se convierte en la primera finalista

Un día antes, el martes 16 de diciembre, se definió a la primera persona finalista mediante un enfrentamiento directo entre Kim Shantal y La Bea. Ambas llegaron a la prueba tras ser elegidas por el público, lo que elevó aún más la expectativa del duelo.

La competencia se mantuvo pareja hasta los últimos instantes, pero finalmente Kim Shantal logró imponerse, obteniendo su lugar en la final. La derrota envió a La Bea directamente a la lista de nominados, colocándola en una situación de alto riesgo en la recta final.

Un lugar disponible y una eliminación pendiente

Con dos finalistas ya definidos, la atención se concentra ahora en la prueba de La Salvación, programada para el jueves 18 de diciembre. De este desafío surgirá el tercer finalista del programa, mientras que el último eliminado será anunciado la noche del viernes.

Hasta el momento, los nominados de la última semana son César Doroteo, La Bea, El Patrón y Eleazar Gómez, quienes enfrentan la etapa más tensa del reality bajo la presión de abandonar la competencia a pocos días del cierre.

Quiénes siguen en La Granja VIP y el ánimo rumbo al final

Los famosos que continúan en la competencia son:

Alberto del Río

Alfredo Adame

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea y

y César Doroteo.

Cada uno llega con estrategias distintas y con el desgaste acumulado de más de dos meses de encierro.

En paralelo, los participantes comenzaron a despedirse de los animales que cuidaron durante diez semanas, un gesto que marcó el cierre emocional de esta etapa. Con finalistas de La Granja VIP definidos, el reality entra en sus últimos días, generando expectativa entre los seguidores que esperan conocer quién se llevará el premio mayor.