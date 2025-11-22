Ellos son los 5 nominados de la Granja VIP tras doble traición

Además, se asignó el nuevo presupuesto y el buen trabajo de la semana, aunque se señaló la resistencia al liderazgo de Fabiola Campomanes

La Granja VIP vivió otro viernes cargado de tensión, movimientos calculados y traiciones que cambiaron por completo el rumbo de la semana. Lo que empezó como una jornada de cierre terminó convirtiéndose en una de las dinámicas más comentadas de esta temporada, con decisiones que dejaron huella dentro del grupo.

Entrega el Mayoral nuevo presupuesto

Antes de que estallara el drama, el Mayoral presentó su análisis semanal, un momento que siempre marca un pulso importante en la convivencia. Su evaluación reconoció el trabajo realizado por los granjeros, en especial la labor de Fabiola Campomanes como Capataz, destacando que la dinámica general de La Granja VIP ha avanzado con buen ritmo.

Sin embargo, también hizo apuntes directos: notó resistencia hacia el liderazgo de Fabiola, algo que afectó la coordinación diaria. Además, subrayó que los peones no se levantaron temprano, provocando retrasos en las tareas asignadas.

Por estas razones, el Mayoral otorgó un 90% del presupuesto semanal. No obstante, las ausencias de Sergio Mayer Mori y La Bea restaron cinco puntos, dejando el total final en un 85%. La decisión fue recibida con seriedad, aunque varios granjeros comentaron la presión que sienten ante la exigencia creciente.

Sergio Mayer Mori salva a “El Patrón” y desata un efecto dominó

Con el presupuesto asignado, llegó el momento más esperado: la Salvación.

Sergio Mayer Mori, después de ganar esta ventaja el día anterior, debía sacar a un granjero de la placa. Las opciones eran Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia y “El Patrón”.

Mori actuó rápido. Salvó a “El Patrón”, argumentando que ha sido el concursante que más veces ha enfrentado el riesgo de eliminación y que merecía un respiro. La decisión, aunque lógica para muchos, movió piezas sensibles dentro de la casa.

La traición de Mayer Mori hacia Eleazar Gómez

La Salvación exigía un intercambio y esa fue la chispa del drama. Para tomar el lugar del granjero salvado, Mayer Mori eligió a Eleazar Gómez. Aunque Eleazar comentó que ya se lo veía venir, la jugada dejó claro que las alianzas en La Granja VIP están más fracturadas de lo que parecen.

Eleazar Gómez responde… traicionando a César Doroteo

Minutos después llegó otra vuelta inesperada. Eleazar tuvo también la oportunidad de traicionar a un compañero y eligió a César Doroteo. Teo, sin sorpresa, asumió el movimiento como algo que venía gestándose desde días atrás.

El ambiente se cargó: miradas tensas, silencios incómodos y un eco evidente de desconfianza entre varios granjeros.

Nominados oficiales de la semana

Tras todos los movimientos, la placa quedó finalmente conformada por estos cinco participantes:

Kim Shantal Eleazar Gómez Kike Mayagoitia César Doroteo Alfredo Adame

Votaciones abiertas rumbo al domingo 23 de noviembre

El público ya puede participar para decidir quién continúa en La Granja VIP. Las votaciones seguirán disponibles hasta la Gala de Eliminación del domingo 23 de noviembre. Los seguidores pueden votar a través del sitio oficial del reality o desde la app de TV Azteca En Vivo.

Cada usuario dispone de 10 votos por jornada, ya sea para entregarlos a un solo nominado o dividirlos entre varios. Además, quienes respondan una breve encuesta recibirán otros 10 votos adicionales para reforzar su decisión.