'Elle' revive a Legalmente Rubia con precuela noventera

Prime Video estrenará el 1 de julio de 2026 la serie sobre la adolescencia de Elle Woods, con Lexi Minetree y Reese Witherspoon como productora ejecutiva

Prime Video lanzó el primer vistazo oficial de “Elle”, la esperada serie precuela de “Legalmente Rubia”, que llegará a la plataforma el 1 de julio de 2026 con una historia centrada en la juventud de Elle Woods durante sus años de preparatoria.

La producción funcionará como una comedia coming-of-age ambientada en los años 90, donde se explorarán las experiencias que moldearon la personalidad de una de las protagonistas más icónicas del cine de comedia.

The official trailer for the ‘Legally Blonde’ prequel series ‘ELLE’ has been released.



Premiering July 1 on Prime Video. pic.twitter.com/mtE2V82FSE — Pop Base (@PopBase) May 6, 2026

Lexi Minetree será la encargada de interpretar a una joven Elle Woods, mostrando su vida antes de ingresar a Harvard y revelando cómo desarrolló su característico optimismo, autenticidad, ingenio y pasión por romper estereotipos.

El avance deja ver una estética cargada de rosa, moda noventera, humor ligero y el espíritu vibrante que convirtió a Elle en un símbolo de confianza y autoaceptación.

Reese Witherspoon impulsa el proyecto

Reese Witherspoon, protagonista original de la película de 2001, participa como productora ejecutiva y ha respaldado el enfoque de la serie para mantener intacto el espíritu de la franquicia.

La actriz ha destacado que esta nueva etapa buscará celebrar la bondad, la seguridad personal y el poder de creer en uno mismo, elementos centrales del personaje.

¿De qué tratará la primera temporada?

La primera entrega constará de ocho episodios y abordará el primer semestre del penúltimo año de preparatoria de Elle, situándose alrededor de 1995.

Más que una simple historia previa a Harvard, la serie profundizará en temas como identidad, amistad, familia y crecimiento personal, mostrando el origen de su seguridad y resiliencia.

Además de Minetree, el reparto incluye a June Diane Raphael como Eva, madre de Elle, y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre, junto con otros personajes que formarán parte de su círculo adolescente.

Incluso antes de su estreno, “Elle” ya aseguró una segunda temporada, reflejando la confianza de Prime Video en el potencial de esta nueva versión.

Coincidiendo con el 25 aniversario de “Legalmente Rubia”, la serie apunta a conquistar tanto a seguidores de la cinta original como a nuevas generaciones, apostando por una propuesta fresca, nostálgica y empoderadora.