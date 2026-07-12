'Elle' revela secretos de su éxito y homenaje a Van Der Beek

Las creadoras de "Elle" hablaron sobre Lexi Minetree, el legado de James Van Der Beek y el éxito de la precuela de "Legalmente Rubia"

Las creadoras de Elle, Laura Kittrell y Caroline Dries, compartieron detalles sobre la producción de la precuela de Legalmente Rubia, el proceso para encontrar a su protagonista, Lexi Minetree, y la participación del fallecido James Van Der Beek, cuya interpretación influyó en el desenlace de su personaje.

La serie, ambientada en 1995, sigue la adolescencia de Elle Woods antes de su ingreso a la Facultad de Derecho de Harvard.

En enero, Amazon renovó la producción para una segunda temporada antes del estreno de la primera, y la plataforma informó que se convirtió en la serie más vista de Prime Video durante su primera semana de lanzamiento.

Lexi Minetree convenció desde el primer día

Kittrell explicó que uno de los mayores desafíos era encontrar a una actriz capaz de representar a la joven Elle Woods, personaje inmortalizado por Reese Witherspoon.

Según la creadora, cualquier preocupación desapareció desde el primer día de grabaciones, al considerar que Lexi Minetree captó los gestos, expresiones y la esencia del personaje con gran precisión.

Por su parte, Caroline Dries destacó que, además de la sonrisa y la forma de caminar, la actriz reprodujo incluso pequeños detalles, como la peculiar manera de teclear de Elle Woods, tras estudiar minuciosamente la película original.

James Van Der Beek dejó su huella en la serie

Uno de los personajes centrales de la primera temporada es Dean Wilson, interpretado por James Van Der Beek, quien da vida al superintendente escolar y aspirante a la alcaldía que termina siendo el responsable de una trama de malversación de fondos descubierta por Elle.

Las responsables de la serie señalaron que trabajar con el actor fue una experiencia especial y destacaron que su interpretación enriqueció el personaje, al grado de influir en la forma en que concluyó su historia dentro de la producción.

El productor ejecutivo Jason Moore recordó que ya había colaborado con Van Der Beek en Dawson's Creek y reveló que, durante el rodaje, el actor enfrentaba un tratamiento contra un cáncer colorrectal en etapa 3.

Moore relató que Van Der Beek encontraba en la actuación una forma de olvidarse de la enfermedad y que disfrutaba convivir con el equipo de producción durante las grabaciones.

El actor falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años. Su participación en Elle representó su último trabajo en pantalla y fue reconocida con una dedicatoria especial al finalizar la serie.