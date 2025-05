Elle Fanning se une al reparto de la saga 'Los Juegos del Hambre'

La actriz y modelo estadounidense Elle Fanning interpretará a Effie en la nueva entrega de 'Los Juegos del Hambre' (Hunger Games) que llevará como subtítulo 'Amanecer en la Cosecha' (Sunrise on the Reaping), informó The Hollywood Reporter (THR).

La actriz nominada al Emmy ha sido elegida para interpretar a Effie Trinket en la próxima película de la productora Lionsgate, según ha sabido THR, que dirige Francis Lawrence sobre la adaptación cinematográfica de la novela de Suzanne Collins.

La nueva cinta se estrenará en cines el 20 de noviembre de 2026 y en ella Effie trabaja como estilista de Haymitch Abernathy (interpretado por Joseph Zada) durante la preparación de los "50.º Juegos del Hambre".

La actriz Elizabeth Banks interpretó una versión más adulta del mismo personaje en las cuatro primeras películas de la saga, que comenzaron con el estreno en cines de 'Los Juegos del Hambre' en 2012, recuerda el medio especializado.

El reparto anunciado previamente incluye a Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor y Ben Wang.

THR asegura que Ralph Fiennes ha sido elegido para interpretar al diabólico presidente Snow y que Molly McCann e Iona Bell interpretarán a los destacados personajes de los libros Louella y Lou Lou, respectivamente.

Entre los trabajos recientes de Fanning se incluyen la película nominada al Oscar el pasado año "Un completo desconocido" y "Valor sentimental" de Joachim Trier, que se estrena en el festival de Cannes esta semana.

