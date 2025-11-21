Ellas son las mexicanas que ganaron Miss Universo

Una curiosidad que vale la pena destacar, es que las cuatro distinguidas mujeres se vistieron de color rojo para la Final del certamen

A lo largo de la historia, México ha demostrado ser una tierra de mujeres fuertes, inteligentes y hermosas, no por nada es uno de los más ganadores en el certamen de Miss Universo.

Tres poderosas mexicanas son quienes conquistaron la corona más codiciada del mundo y con el reciente triunfo de Fátima Bosch, recordemos a otras compatriotas que ganaron esta competencia.

Una curiosidad que vale la pena destacar, es que las cuatro se vistieron de color rojo para la Final del certamen, creando una especie de cábala para el país en el certamen más importante del mundo.

Lupita Jones (1991)

Todo comenzó en Las Vegas, cuando Lupita Jones, originaria de Mexicali, Baja California, se convirtió en la primera mexicana en ganar el certamen. Su triunfo no solo rompió barreras, sino que sentó las bases para la preparación profesional de futuras reinas en el país a través de su organización.

Ximena Navarrete (2010)

Tuvieron que pasar 19 años para que la corona regresara a México. La tapatía Ximena Navarrete deslumbró al mundo, nuevamente en Las Vegas, portando un icónico vestido rojo diseñado por Benito Santos. Su victoria coincidió con el bicentenario de la independencia de México, convirtiéndose en un símbolo de celebración nacional.

Andrea Meza (2020)

En una edición retrasada por la pandemia global, la ingeniera de software chihuahuense Andrea Meza se alzó con la victoria en mayo de 2021. Aunque tuvo el reinado más corto de la historia (apenas 7 meses), su impacto fue innegable, destacando por su inteligencia y su firme discurso en favor de los derechos de la mujer y contra la violencia de género.

Fátima Bosch (2025)

La historia se reescribió recientemente en Bangkok, Tailandia, cuando la tabasqueña Fátima Bosch conquistó la cuarta corona para México. Su triunfo en 2025 reafirma la constancia, la preparación y el talento de la mujer mexicana en el escenario internacional, desatando una nueva ola de euforia en el país.