Ella Purnell prueba para papel clave en secuela de Superman

Las actrices Marisa Abela, Ella Purnell y Adria Arjona habrían realizado pruebas para un papel clave en la secuela de Superman titulada Man of Tomorrow

Las actrices Marisa Abela, Ella Purnell y Adria Arjona habrían realizado pruebas para un papel clave en la secuela de Superman titulada Man of Tomorrow, según reportes de la industria, aunque el propio director James Gunn negó la información.

De acuerdo con versiones difundidas por medios especializados, el personaje en cuestión sería Máxima, una poderosa reina guerrera del planeta Almerac dentro del universo de DC Comics, conocida por su relación ambivalente con Superman como aliada, antagonista e interés amoroso.

Las tres actrices comenzaron pruebas de pantalla la semana pasada, en lo que sería uno de los roles más importantes de la nueva entrega.

Sin embargo, Gunn reaccionó públicamente para desacreditar el reporte, calificándolo como “incorrecto”.

El cineasta aseguró que, aunque conoce o admira el trabajo de las intérpretes, no han sido consideradas para ese papel en la producción.

Un universo en expansión

La película será la continuación del nuevo universo cinematográfico de DC, iniciado con Superman, y contará nuevamente con David Corenswet como Clark Kent/Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

También se espera el regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane, junto a otros personajes clave del universo.

Entre las novedades del elenco destaca la incorporación de Lars Eidinger como Brainiac, uno de los villanos más emblemáticos de la franquicia.

El proyecto será dirigido y escrito nuevamente por James Gunn, y su rodaje comenzará en abril en Atlanta.

La cinta tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027, consolidando la nueva etapa del universo DC en el cine.

Por ahora, el proceso de casting continúa rodeado de especulación, mientras los seguidores esperan confirmaciones oficiales sobre los nuevos personajes que formarán parte de la historia.