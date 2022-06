'Ella es espectacular': Esto dijo Chris Evans sobre Shakira

Crédito: Twitter @JuanitoSay

El actor de "Capitán América" también reaccionó a los memes sobre un posible romance con la cantante colombiana

Por: Luz Camacho

junio, 13, 2022 14:00

Tras el anuncio de separación entre Shakira y Piqué por una presunta infidelidad por parte del futbolista, la cantante comenzó a ser vinculada amorosamente con Henry Cavill y Evans, intérpretes de "Superman" y "Capitán América", luego de que los comenzara a seguir en Instagram.

Días antes Cavill y Shakira ya habían sido tendencia por un video del 2015 donde el actor se veía embelesado al creer que había visto a Shakira en la alfombra roja de la película "El Agente de Cipol". Sin embargo, actualmente el actor tiene pareja por lo que quedaría descartado, por otra parte, Chris Evans es soltero y comenzó a seguir en redes sociales a la barranquillera, lo que emocionó a los fans.

¿Qué dijo Chris Evans sobre Shakira?

En entrevista para Despierta América para promocionar el estreno de "Lightyear", película que protagoniza, Chris Evans dijo que no estaba enterado de la locura que se desató en redes sociales, luego de que lo relacionaran amorosamente con Shakira.

Durante la premier de "Lightyear", Evan fue interceptado por una periodista y aprovechó para preguntarse sobre dicho tema. "Shakira te empezó a seguir en redes sociales y el internet se volvió loco. ¿Ya la conociste?", le preguntaron al actor, quien respondió: "No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Posteriormente, la reportera agregó que si estaría en uno de los vídeos musicales de Shakira "moviendo las caderas" como lo haría ella, a lo que él contestó: "Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso".

La fiesta en qué la reportera le dice que Shakira lo siguió en IG y dice que volvió loco internet. La conoces, no me encantaría, soy su fan y que si le gustaría estar en uno de sus videos. Chris Evans fan de Shakira pic.twitter.com/62bCbAgKFT — Shakira carla #TeFelicito (@shakiracarla) June 10, 2022