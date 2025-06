Elio' registra el peor estreno de Pixar en su historia

'Elio', la nueva película de Pixar, registró este fin de semana el peor estreno de la historia de la productora de animación, con solo 35 millones de dólares de recaudación en todo el mundo (21 de ellos en Estados Unidos).

El anterior récord negativo lo tenía 'Elemental' (2023), que consiguió 44.5 millones de dólares (de los que 29.5 fueron en la taquilla estadounidense), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Sin embargo, 'Elemental' se recuperó y cerró su carrera en los cines con 496.4 millones de dólares para un presupuesto de 200 millones.

En el caso de 'Elio', la historia de un niño de 11 años obsesionado con los alienígenas, el presupuesto es de unos 250 millones de dólares, según los datos de medios estadounidenses.

Hubo otras cintas de Pixar con peores datos, pero fueron durante la época de la pandemia, como 'Onward' (2020), 'Soul' (2020), que fue casi directamente a plataformas, y Luca (2021).

Los malos datos de 'Elio' llegan tras un 2024 en el que 'Inside Out 2' ('Del Revés 2') fue la película más taquillera del mundo con 1,698 millones de dólares.

Es la película más exitosa de la historia de Pixar y la única que está en el Top 10 de recaudación, aunque cuenta con otros cuatro títulos que han superado los 1,000 millones: 'Incredibles 2' ('Los Increíbles 2') con 1,242,'Toy Story 4' (1,073), 'Toy Story 3' (1,067) y 'Finding Nemo' ('Buscando a Nemo'), con 1.028.

En este fin de semana, frente al descalabro de Pixar, sigue reinando en el número uno otra de animación, 'How to Train Your Dragon' ('Cómo entrenar a tu dragón'), de DremasWorks, que obtuvo 37 millones de dólares, para un total desde su estreno de 358 millones.

En segunda posición se situó '28 Years Later' ('28 años después'), la tercera entrega de esta saga de terror, que recaudó 30 millones en Estados Unidos, que ascienden a 60 a nivel mundial, en su primer fin de semana en las salas.

