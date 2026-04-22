Eliminan cameo de Sydney Sweeney en 'El diablo viste a la moda 2'

Su participación generaba expectativa entre fans, pero cambios de último momento en la edición modificaron algunos detalles de la historia.

La secuela de “The Devil Wears Prada” llega rodeada de expectativas, pero también de decisiones creativas que han llamado la atención, como la eliminación de escenas ya filmadas con figuras reconocidas.

Uno de los casos más comentados es el de Sydney Sweeney, quien había grabado un cameo para la película, pero finalmente no aparecerá en la versión final. La decisión ha generado sorpresa entre seguidores del proyecto, especialmente por el perfil de la actriz dentro de la industria.

¿Por qué eliminaron el cameo de Sydney Sweeney?

De acuerdo con reportes, la actriz participó en una escena breve donde se interpretaba a sí misma como una celebridad dentro del universo de la historia. Sin embargo, el material fue retirado durante la edición final.

La razón principal fue una decisión creativa: el equipo consideró que la secuencia no encajaba con la estructura narrativa de la película, particularmente en su arranque.

El cameo formaba parte de una escena de aproximadamente tres minutos que buscaba introducir a uno de los personajes clave en su nueva etapa profesional, pero terminó afectando el ritmo de la historia.

Otros cambios y cameos que quedaron fuera

El caso de Sweeney no fue el único. La producción también dejó fuera otras apariciones especiales que no lograron integrarse de manera orgánica al desarrollo del filme.

Entre los nombres que se contemplaron o estuvieron relacionados con versiones preliminares del proyecto se encuentran figuras del mundo de la moda y celebridades, lo que confirma que la secuela apostó por múltiples guiños, aunque no todos llegaron al corte final.