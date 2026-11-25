La mexicana avanzó entre las 30 semifinalistas, pero no consiguió un lugar entre las 12 concursantes que continuaron en la competencia internacional

La posibilidad de que México repita como Miss Universo llegó a su fin.

Este martes, María Vargas, la nueva representante de México, quedó fuera de la final de la edición 75 de la competencia de belleza más importante del mundo.

Y es que la oriunda de Zapopan, Jalisco, se quedó a un paso de la final en Miss Universo 2026 al quedar fuera de la lista de 12 participantes que competirían con el traje en la pasarela, quedándose dentro de las 30 mejores del certamen.

¿Quién es María Vargas, representante de México?

María Guadalupe Vargas Naranjo, de 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco, y se dedica al modelaje, a los negocios, además de ser escritora.

Estudió Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

En su libro autobiográfico, titulado “Miss Trouble”, de 2024, habla de su vida personal, las críticas y etiquetas sociales.

En agosto pasado ganó Miss Universe México 2026 en la ceremonia celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, en donde representó a Jalisco.