Eliminan a Erick Segura tras victoria del equipo rojo

El atleta del equipo azul no logró conservar sus vidas en el circuito decisivo tras la ventaja acumulada por la escuadra rival.

La jornada del Domingo de Eliminación en Exatlón México concluyó con la salida del atleta Erick Segura, luego de un decisivo circuito que definió la continuidad de los competidores en el certamen.

Durante la serie de batallas por la supervivencia disputadas a lo largo de la semana, el Equipo Rojo mantuvo un rendimiento dominante que le permitió asegurar la victoria y sentenciar de manera definitiva a la escuadra azul a encarar la etapa de riesgo.

En el duelo de eliminación decisivo, Segura midió fuerzas en un enfrentamiento directo de la décima temporada contra Heliud, del Equipo Rojo. Pese al esfuerzo en el circuito, Erick no logró sostener las vidas necesarias ante su rival, convirtiéndose en el competidor eliminado de la jornada.

Con esta baja, el Equipo Azul sufre su primera pérdida en la competencia. Esta eliminación se suma a la de Anaid, del Equipo Rojo, quien se convirtió en la primera eliminada oficial en la jornada inaugural, equilibrando la contienda entre ambas escuadras en el inicio del certamen.