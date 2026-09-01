Eliminan a Anaid del equipo rojo en Exatlón México

La atleta del equipo rojo, Anaid, se convirtió en la primera participante eliminada de la décima temporada de Exatlón México, tras caer en el intenso Duelo de Eliminación frente a Natasha.
Durante la jornada decisiva, Natasha aseguró su permanencia en la competencia gracias a su velocidad y firmeza en la pista, superando los circuitos finales para salvar su lugar y dejar fuera a la representante escarlata.
Tras su salida del reality, la cuenta oficial de Exatlón México anunció una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde Anaid compartió con los fanáticos sus impresiones y la experiencia vivida a lo largo de su paso por el programa.
Los fanáticos pueden seguir toda la acción de Exatlón México de lunes a viernes a las 8:30 p. m. y los domingos de eliminación a las 8:00 p. m. a través de la señal de Azteca UNO, además de su transmisión disponible en la plataforma de streaming Disney+.
Recuerde que los lunes son de contienda con la Batalla por la Villa 360°, donde los equipos juegan por el derecho a habitar la "Villa 360°", lo que les permite tener comodidades y mejor descanso frente a la "Barraca" o campamento austero, además de disputarse las primeras medallas individuales o ventajas tácticas de la semana.