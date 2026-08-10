Elimina 'August' de Taylor Swift de video de Trump en TikTok

La canción 'August' de Taylor Swift fue retirada de un video de la cuenta de Trump en TikTok, generando reacciones entre sus seguidores

La canción “August” de Taylor Swift fue retirada de un video publicado por la cuenta de campaña de Donald Trump en TikTok, luego de que el contenido permaneciera disponible durante varios días con el tema musical.

El video, publicado hace cuatro días por la cuenta @TeamTrump, mostraba a Donald Trump y Melania Trump en un balcón mientras observaban fuegos artificiales.

Sobre las imágenes aparecía el mensaje: “Así me siento porque es agosto y Donald Trump es tu presidente”.

La publicación también incluía el texto: “¡Estoy segura de que @TaylorSwift estará súper emocionada de que hayamos usado su canción!”, acompañado de los hashtags #taylorswift, #maga y #august.

El cambio fue detectado el viernes por la noche, cuando seguidores de Taylor Swift notaron que la música ya no estaba disponible en la publicación.

En la versión estadounidense de TikTok, el video ahora aparece acompañado por un aviso que señala: “El propietario de los derechos de autor no ha puesto este sonido a disposición en tu país”.

La modificación rápidamente provocó comentarios entre los usuarios de la plataforma. Uno de los mensajes que más llamó la atención señalaba: “¡TAYLOR QUITANDO A LA REINA DEL AUDIO!”.

Otros videos de Trump también perdieron canciones

La eliminación de “August” no es el único caso relacionado con canciones de Taylor Swift utilizadas en publicaciones vinculadas con Trump.

Un video de Team Trump que utilizaba “Father Figure” de Swift y que fue publicado el 6 de noviembre de 2025 también aparece sin audio.

En contraste, otro video difundido un día antes de la publicación de esta información, que utiliza una versión de “Red”, todavía conservaba la pista musical disponible.

Además, un video publicado en noviembre pasado en la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca todavía mantenía como banda sonora “The Fate of Ophelia”, de Swift.

Representantes de Swift y Trump fueron consultados

La revista Variety se puso en contacto con representantes de Taylor Swift y Donald Trump para solicitar comentarios sobre la eliminación de la canción del video, aunque hasta el momento de la información proporcionada no se reportó una respuesta.

La cuenta @TeamTrump suma alrededor de 14 millones de seguidores y fue creada antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Tras la reelección de Trump para un segundo mandato, el perfil ha continuado publicando videos de manera frecuente.

El retiro de la canción ocurre en el contexto de una relación pública marcada por diferencias políticas entre Taylor Swift y Donald Trump.

En septiembre de 2024, Trump escribió en redes sociales: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”, después de que la cantante manifestara su intención de votar por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En aquella ocasión, Swift explicó que apoyaba a Harris porque consideraba que defendía derechos y causas que necesitaban una persona dispuesta a respaldarlos.