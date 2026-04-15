 Elenco de 'Malcolm el de en medio' conquista México en TV Azteca

El fenómeno de Malcolm el de en medio volvió a encender la nostalgia en México, luego de que parte de su elenco visitara el programa Venga la Alegría

El fenómeno de Malcolm el de en medio volvió a encender la nostalgia en México, luego de que parte de su elenco visitara el programa Venga la Alegría, donde fueron recibidos por cientos de fanáticos que celebraron su regreso a la pantalla.

Los actores Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson, quienes interpretan a Malcolm, Reese y Francis, acudieron al foro del matutino de TV Azteca en la Ciudad de México, donde desfilaron por una alfombra roja y convivieron con seguidores que los recibieron entre aplausos, gritos y fotografías.

Fascinados con el cariño mexicano

Durante la entrevista, conducida por El Capi Pérez y Ricardo Casares, los actores destacaron el impacto que la serie ha tenido en México y Latinoamérica.

Justin Berfield confesó su sorpresa ante la magnitud del fenómeno: “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”, mientras que Christopher Masterson calificó como “fantástico” cerrar el ciclo con nuevos episodios y celebrarlo con el público mexicano.

Por su parte, Frankie Muniz resaltó el valor familiar de la serie: “La historia es cómo reunimos familias… ver la emoción de la gente es increíble”.

El entusiasmo por el reencuentro también estuvo marcado por la ausencia de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original y decidió mantenerse alejado de la vida pública desde el final del programa en 2006.

Aun así, el revival titulado Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, ha logrado captar la atención tanto de nuevas audiencias como de seguidores de larga data.

Éxito rotundo en streaming

El regreso de la familia Wilkerson no solo generó euforia en televisión, sino también cifras destacadas en plataformas digitales. La nueva entrega se convirtió en el estreno más visto de 2026 en Disney+.

Según datos reportados por Variety, la serie alcanzó 8.1 millones de visualizaciones a nivel global en sus primeros tres días, lo que equivale a cerca de 15 millones de horas reproducidas.

En Latinoamérica, acumuló 3.6 millones de vistas durante su fin de semana de estreno.

El público hispano representó casi el 50% del total de reproducciones, confirmando lo que por años fue una percepción: el enorme arraigo de la serie en México y la región.

Durante la charla, los actores coincidieron en que el éxito en México se debe a la identificación con la caótica pero entrañable dinámica familiar de la serie.

“Todos sienten que su familia es similar”, explicó Berfield, mientras que Masterson añadió que, tras tantos años viendo el programa, los espectadores sienten que realmente conocen a los personajes.

A más de dos décadas de su estreno, Malcolm el de en medio demuestra que su impacto sigue vigente, ahora reforzado por una nueva generación de fans y un regreso que, lejos de ser efímero, ya marca récords en la era del streaming.