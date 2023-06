Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de 'stealthing': ¿qué es?

María Elena Ríos, la reconocida saxofonista, recientemente compartió graves acusaciones en contra de Tenoch Huerta, señalándolo como presunto 'depredador sexual'. Estas acusaciones fueron detalladas este jueves 15 de junio en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Esto surge como respuesta al comunicado que Tenoch publicó en Instagram el pasado 12 de junio, en el cual, según Ríos, se evidencian técnicas de intimidación propias de un agresor y que se derivan de estructuras patriarcales.

Ríos explica que Huerta utilizó un patrón de abuso conocido como 'gaslighting', que consiste en manipular a la víctima para hacerla dudar de su propia percepción y memoria.

Además, menciona el concepto de 'pity play', en el cual el agresor distorsiona la realidad para aparecer como víctima. También acusa al colectivo Poder Prieto, al que describe como una secta, de haber apoyado a Huerta en sus ataques y de hacerla sentir culpable.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste:

• Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa.

• En México la violencia que ejerces aún no se legisla.

Te aprovechaste.



Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz