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Elefante celebra 30° aniversario con concierto en Arena Monterrey

Por: Diana Leyva

01 Abril 2026, 12:30

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La banda ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, incluyendo nominaciones al Latin Grammy, disco de oro y platino

Elefante celebra 30° aniversario con concierto en Arena Monterrey

Como parte de su "Tour 30 Aniversario", una de las bandas más emblemáticas del pop, Elefante, regresa a la ciudad de Monterrey.

Conocidos por su música romántica y letras que han acompañado una gran cantidad de historias de amor, despedidas y reencuentros, Elefante construye una trayectoria sólida desde su formación en 1996. 

A lo largo de su carrera, esta agrupación mexicana dejó huella con álbumes como Resplandor y E:87600, los cuales continúan vigentes.

Esta gira conmemorativa no solo celebra sus 30 años en los escenarios, sino también su presencia constante en giras intercontinentales que abarcan NorteaméricaLatinoamérica Europa.

La banda ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, incluyendo nominaciones al Latin Grammy, discos de oro y platino, y premios en diversos festivales internacionales.

¿Cuándo se presentará Elefante en la Arena Monterrey?

La cita será agendada el próximo jueves 22 de octubre, a partir de las 21:00 horas en la Arena Monterrey.

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Los boletos estarán disponibles a partir de este 1 de abril, a las 09:00 horas, a través del sistema www.superboletos.com o en taquillas de la Arena MonterreyPalacio de Hierro e Innovasport.

 

 

 

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