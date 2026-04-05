Elefante celebra 30° aniversario con concierto en Arena Monterrey

La banda ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, incluyendo nominaciones al Latin Grammy, disco de oro y platino

Como parte de su "Tour 30 Aniversario", una de las bandas más emblemáticas del pop, Elefante, regresa a la ciudad de Monterrey.

Conocidos por su música romántica y letras que han acompañado una gran cantidad de historias de amor, despedidas y reencuentros, Elefante construye una trayectoria sólida desde su formación en 1996.

A lo largo de su carrera, esta agrupación mexicana dejó huella con álbumes como Resplandor y E:87600, los cuales continúan vigentes.

Esta gira conmemorativa no solo celebra sus 30 años en los escenarios, sino también su presencia constante en giras intercontinentales que abarcan Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La banda ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, incluyendo nominaciones al Latin Grammy, discos de oro y platino, y premios en diversos festivales internacionales.

¿Cuándo se presentará Elefante en la Arena Monterrey?

La cita será agendada el próximo jueves 22 de octubre, a partir de las 21:00 horas en la Arena Monterrey.

Los boletos estarán disponibles a partir de este 1 de abril, a las 09:00 horas, a través del sistema www.superboletos.com o en taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innovasport.