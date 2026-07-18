Electrify presenta 'CHAOTIC!', consolidando su ascenso

La banda queretana lanzó su primer álbum, 'CHAOTIC!', con el que busca afianzarse como una de las promesas del rock mexicano

La banda queretana Electrify está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera con el lanzamiento de “CHAOTIC!”, un álbum que reúne el camino que han recorrido desde sus primeros sencillos y que refleja la evolución de una de las propuestas jóvenes con mayor proyección dentro del rock mexicano.

En entrevista, las integrantes compartieron la emoción que representa presentar este material después de meses de trabajo y crecimiento.

Las músicos recordaron que cada canción del disco representa una etapa distinta de la banda.

Desde sus primeros lanzamientos hasta temas como “Be Mine”, el álbum retrata el esfuerzo que han realizado para abrirse paso en la escena nacional, logrando conectar con un público cada vez más amplio en cada una de sus presentaciones.

Uno de los momentos que más marcó su carrera fue recibir la invitación para abrir el concierto de Avenged Sevenfold en la Ciudad de México.

Las integrantes aseguraron que compartir escenario con una de las bandas más importantes del rock internacional fue una experiencia inolvidable que confirmó que el trabajo constante comienza a dar resultados.

Para la banda, estos escenarios representan una oportunidad para seguir llevando su música a más personas y demostrar la fuerza de su propuesta.

Con “CHAOTIC!”, Electrify busca consolidar el crecimiento que ha construido en poco más de un año y seguir escribiendo su historia dentro del rock mexicano.

Las integrantes aseguraron que este disco representa quiénes son como artistas y confiaron en que será el inicio de una etapa aún más importante para la banda.