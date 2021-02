Eleazar Gómez aún sin abogados, ¿continúa en prisión?

Gran polémica se desató en redes sociales, luego de que se volviera a transmitir la novela "Las tontas no van al cielo", donde Eleazar Gómez participó en el año 2008

| 18/02/2021 | ionicons-v5-c 15:42 | S. Rocha |

CDMX.- Eleazar Gómez fue recluido en noviembre del 2020 al ser acusado de abuso y maltrato en contra de su entonces pareja Tefi Valenzuela.

Un escándalo se hice hace poco , luego de que se volvió a transmitir la novela "Las tontas no van al cielo", donde el actor participó en el año 2008, por lo que la gente quedó sorprendida e indignada, pero se trata de una repetición.

Ante la confusión, hubo personas que manifestaron en redes que lo sacaran de la novela, sin embargo el actor aún continúa en prisión.

Aunque tras la retrasmisión de esta novela, se desconoce si le está generando regalías y no, no existe alguien que pudiera hablar del tema con la prensa, pues desde que Froylán Diaz, quien fungía como el abogado defensor, renunció al caso, el actor no tiene abogado.

Danna Paola, quien sostuvo un romance con él cuando protagonizaba la telenovela "Atrévete a soñar", también había señalado que Eleazar llegó a ser un hombre agresivo cuando tenían una relación amorosa.