El tribunal publica mensajes entre Lively y Taylor Swift

La cantante agregó que leer los mensajes de Blake Lively terminó siendo como leer "un correo corporativo enviado a 200 empleados"

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York publicó varios mensajes de texto entre Blake Lively y la superestrella del pop Taylor Swift en los que discuten la disputa legal abierta entre la actriz y Justin Baldoni, su compañero de reparto en la película 'It Ends With Us'.

En uno de los documentos desclasificados, Lively preguntó a Swift si está todo bien entre ellas y afirmó sentirse "una mala amiga" por ser "un saco de tristeza que solo habla de su propia mierda".

"Creo que estoy exhausta en todos los aspectos de mi vida, y en los últimos meses he sentido un cambio en la forma que tienes de hablarme. Sí, ha habido muchas cosas sobre Justin (Baldoni), pero yo he pasado por cosas así antes y sé lo agotador que es", respondió entonces Swift.

La cantante agregó que leer los mensajes de Lively era como leer "un correo corporativo enviado a 200 empleados": "Echo de menos a mi amiga divertida y que me habla como ella misma, no como un grupo (...). Me siento distanciada de ti".

En otro intercambio de mensajes fechado en diciembre de 2024, Swift envió a Lively una noticia de la revista People que recogía que Baldoni había confesado haber sido "traumatizado sexualmente" por una expareja.

Junto a la imagen, la artista de 36 años anota: "Creo que este imbécil sabe que se le viene algo encima, porque ya sacó su mini violín". Swift envió este texto antes de que The New York Times revelara las acusaciones de Lively contra Baldoni.

Semanas después, Swift compartió con la actriz un enlace a una noticia que reveló que la agencia de representación de Baldoni lo había despedido: "Ganaste. Lo has conseguido. Y has ayudado a que muchas personas no tengan que pasar por esto nunca más. Nunca una cancelación fue revertida tan rápido", escribió la artista.

El pasado septiembre, Swift accedió a declarar en las preparaciones de la batalla legal entre Lively y Baldoni, un proceso que se espera vaya a juicio en Nueva York el próximo mayo.

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de 'It Ends With Us' y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones.