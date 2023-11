El ‘Tigre Hollywoodense’ Rob Schneider de manteles largos

Rob Schneider, famoso actor de Hollywood, está de plácemes hoy 31 de octubre porque está cumpliendo 60 años de edad.

Con un largo texto que posteó en su cuenta de X, antes Twitter, el también seguidor asiduo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se mostró complacido por llegar al ‘sexto piso’ de su vida.

Rob se siente agradecido por su familia y les dirige unas líneas en su escrito a su esposa Patricia y sus tres hijas Elle, Miranda y Madeline.

“Quiero agradecer a TODAS las personas encantadoras por sus amables deseos de cumpleaños para mí hoy en mi 60 cumpleaños. Soy el hombre más afortunado del mundo. Tengo una maravillosa compañera en la vida, mi bella esposa Patricia y tres encantadoras hijas; Elle, Miranda y Madeline.

“Hoy recuerdo lo que me dijo el Dr. M. Scott Peck hace más de 30 años: a los 40, sientes que puedes conquistar el mundo y hay una sensación de que nada puede detenerte. Pero a los 60 años te das cuenta de la verdadera fragilidad de la vida y de la temporalidad de todo ello. Un conocimiento humilde de que en verdad hay un límite de tiempo para todas las cosas y que el diseño de Dios, aunque perfecto, es precioso, mucho más allá de su brevedad”, escribió el actor.

La semana pasada, el cómico histrión estuvo en Monterrey para asistir a un magno evento del Club Tigres en el Auditorio de FACPYA de la UANL, donde se le reconoció su labor como benefactor de programas sociales de la organización felina.

Rob ya es muy conocido por ser fanático de Los Incomparables y por aquella participación en un video del club con la famosa frase: “Un tigre no deja solo a otro tigre”.

Hoy que cumple 60 años de edad, Rob, en su mensaje, se mostró muy sensible en lo importante de valorar el tiempo.

"Hoy también recuerdo la historia hindú que mi amigo Bill de Lowell Arkansas, me contó sobre un hombre en su funeral. Mirando al hombre,“¿Este hombre tendido aquí pediría más riquezas y oro del mundo? ¿Pediría este hombre ser más famoso y bien considerado por los demás? ¿Pediría ser más alto o verse más guapo? No.

Lo único que pediría este hombre que yace aquí hoy es mucho más simple, más tiempo”. Si estás leyendo esto ahora, ¡tú también tienes tiempo! ¡Úsalo sabiamente, úsalo imprudentemente también! Pero ÚSALO", aconsejó el seguidor de los Tigres.

