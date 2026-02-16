El tiempo sanará la relación familiar de Beckham: Gordon Ramsay

El chef británico Gordon Ramsay, negó acusaciones de Brooklyn Beckham sobre su boda y aseguró que David y Victoria son 'buenos padres'

El chef británico Gordon Ramsay salió en defensa de David Beckham y Victoria Beckham en medio de la disputa pública que mantienen con su hijo mayor, Brooklyn Beckham.

En declaraciones al diario The Sun, el empresario gastronómico rechazó las acusaciones del joven sobre un supuesto comportamiento “inapropiado” de su madre durante la boda celebrada en 2022 con la actriz Nicola Peltz.

“No hubo nada inapropiado”

Ramsay, amigo cercano de la familia desde hace casi 25 años y asistente a la ceremonia, aseguró que durante la fiesta “no hubo nada lascivo” ni fuera de lugar.

“Estuvimos en la boda. No hubo nada inapropiado. Todo el mundo se estaba divirtiendo y bailando”, afirmó el chef, desmintiendo la versión difundida por Brooklyn en redes sociales.

El hijo mayor de los Beckham sostuvo en enero que su madre “interceptó” el primer baile que tenía planeado con su esposa, asegurando que se sintió “incómodo y humillado” por la situación.

Un conflicto que se hizo público

Las declaraciones del joven se dieron tras meses de especulaciones sobre un distanciamiento familiar. Brooklyn incluso manifestó en redes que no buscaba una reconciliación inmediata.

Ramsay, sin embargo, pidió mesura y destacó la fortaleza del vínculo entre padre e hijo. “La relación entre David y Brooklyn es muy, muy profunda, y sé cuánto ama David a Brooklyn”, expresó.

El chef consideró que el conflicto responde en parte a los cambios que se producen cuando los hijos forman su propia familia. “Es duro cuando la dinámica cambia después del matrimonio”, reflexionó.

Aunque reconoció que Brooklyn está “desesperado por forjar su propio camino”, dijo respetar esa decisión y mostró confianza en que la relación se sanará con el paso del tiempo.

“He visto de primera mano lo buenos padres que son”, añadió Ramsay, al tiempo que señaló que el tiempo será clave para que ambas partes superen la tensión.

Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han emitido una respuesta formal a las declaraciones públicas de su hijo.