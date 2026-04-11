El príncipe Enrique, demandado por difamación por su antigua ONG

La organización Sentebale sostiene que estas acciones han generado afectaciones operativas y un deterioro en su reputación,

El príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III del Reino Unido, enfrenta una demanda por difamación interpuesta por su antigua organización benéfica en África, Sentebale, ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, de acuerdo con documentos judiciales revelados recientemente.

Según los registros, la querella fue presentada el pasado 24 de marzo e incluye también a Mark Dyer, exoficial de la Guardia Galesa y persona cercana al duque de Sussex. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el contenido de la acusación.

ONG acusa campaña mediática contra su reputación

Tras hacerse pública la demanda, Sentebale confirmó mediante un comunicado que inició acciones legales contra ambos por una supuesta “campaña mediática negativa coordinada” desde marzo de 2025.

La organización sostiene que estas acciones han generado afectaciones operativas y un deterioro en su reputación, además de provocar un impacto considerable en redes sociales.

La ONG afirmó contar con pruebas que señalan a Enrique y Dyer como responsables de esta campaña, la cual habría tenido un “impacto viral significativo” y derivado en una “oleada de ciberacoso” contra la institución y sus directivos.

Contexto: renuncia de Enrique y conflicto interno

El origen del conflicto se remonta a marzo de 2025, cuando el príncipe Enrique anunció su renuncia al patronato de Sentebale, organización fundada en 2006 en memoria de su madre, la princesa Diana de Gales, con el objetivo de apoyar a personas con VIH y sida en países como Lesoto y Botsuana.

La dimisión ocurrió en medio de tensiones internas entre el consejo de administración y la presidenta de la ONG, Sophie Chandauka.

De acuerdo con reportes de medios británicos, el consejo habría solicitado la salida de Chandauka después de que esta presentara denuncias ante la Comisión de Beneficencia del Reino Unido, en las que señalaba presuntos casos de abuso de poder, acoso, sexismo y racismo. Además, calificó a la organización como un “proyecto vanidoso” impulsado por Enrique y el príncipe Seeiso de Lesoto.

Investigación oficial y conclusiones

Tras la renuncia del duque de Sussex y la escalada del conflicto, el organismo regulador de organizaciones benéficas en el Reino Unido abrió en abril de 2025 una investigación para determinar si los responsables de Sentebale habían cumplido con sus obligaciones legales.

En ese momento, Enrique expresó su expectativa de que la pesquisa permitiera esclarecer los motivos de su salida y garantizara que la organización quedara en manos adecuadas.

Finalmente, en agosto de 2025, el regulador concluyó que no existían pruebas generalizadas de acoso, intimidación o misoginia dentro de la ONG, lo que permitió que Sophie Chandauka continuara al frente de la institución.

El caso actual por difamación añade un nuevo capítulo a la controversia en torno a Sentebale, cuya situación interna y liderazgo han estado bajo escrutinio en los últimos meses.