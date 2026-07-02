El papel de Sadie Sink en Spider-Man sigue en secreto

Sadie Sink se une a Spider-Man: Brand New Day con un personaje ultrasecreto; no hizo audición y leyó el guion hasta llegar a Londres

La actriz Sadie Sink se incorporará al Universo Cinematográfico de Marvel con Spider-Man: Brand New Day, aunque su personaje permanece bajo estricta confidencialidad, al grado de que la actriz no participó en una audición y solo pudo leer el guion una vez que llegó a Londres para comenzar el rodaje.

La protagonista de Stranger Things compartirá pantalla con Tom Holland en la nueva entrega del héroe arácnido, cuyo estreno está programado para el 31 de julio.

Un personaje rodeado de misterio

Hasta ahora, Marvel no ha revelado la identidad del personaje que interpretará Sink, quien tampoco ha aparecido en los avances o material promocional de la película.

Esta ausencia ha dado pie a diversas teorías entre los seguidores del estudio, quienes especulan que podría dar vida a una versión joven de Jean Grey, aunque la actriz no ha confirmado esa información.

En una entrevista con Nylon, Sink habló sobre el nivel de confidencialidad que rodea a las grandes franquicias cinematográficas.

"Simplemente no compartes el secreto, no es tan difícil".

La publicación también señaló que la actriz recibió la oferta para participar en la película sin realizar una audición, después de haber trabajado anteriormente con el director Destin Daniel Cretton en The Glass Castle, estrenada en 2017.

De acuerdo con la entrevista, Sink no tuvo acceso al libreto de la película hasta que aterrizó en Londres, donde comenzó la producción del proyecto.

La actriz reconoció que ya conocía la magnitud de Marvel y del personaje de Spider-Man antes de integrarse a la franquicia.

"Sabía que Marvel era muy importante y tenía una gran marca, especialmente Spider-Man. Sé que hay una enorme base de fans, pero se siente realmente enorme. Creo que estas superproducciones son algo completamente distinto".

Tom Holland la ayudó durante su llegada al UCM

Sink también destacó el apoyo que recibió de Tom Holland durante sus primeros días dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

"Fue interesante adentrarme en ese mundo y sentirme un poco ajena, pero él fue de lo más acogedor, al igual que todo el equipo en general. Era tan relajado y abierto que me sentí muy a gusto".

Regresan varias figuras de la franquicia

Además de Tom Holland, la película contará nuevamente con la participación de Zendaya y Jacob Batalon, quienes retomarán sus personajes en la saga.

El reparto también incluye a Mark Ruffalo, quien volverá a interpretar a Hulk, y a Jon Bernthal, que aparecerá nuevamente como Punisher.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio, mientras el misterio sobre el personaje de Sadie Sink continúa alimentando las especulaciones entre los seguidores de Marvel.