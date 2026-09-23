El mundo celebra 32 años de los amigos favoritos de la TV

Lo que comenzó como la historia cotidiana de seis jóvenes navegando el amor, el trabajo y la adultez en Manhattan, terminó siendo una leyenda del sitcom

Pocas producciones en la historia de la televisión han logrado romper la barrera del tiempo como Friends. A tres décadas de su debut en la pantalla chica (22 de septiembre de 1994), la comedia de situación creada por David Crane y Marta Kauffman continúa vigente en el imaginario colectivo global, consolidándose como un hito de la cultura pop y un fenómeno de masas sin precedentes.

Lo que comenzó como la historia cotidiana de seis jóvenes veinteañeros —Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross— navegando el amor, el trabajo y la adultez en Manhattan, terminó transformándose en el estándar de oro de la comedia de enredo (sitcom).

Un legado que trasciende generaciones

El impacto de Friends no se limita a la nostálgica era de la televisión por cable. Con su llegada a las plataformas de streaming, la serie experimentó un segundo aire masivo, conquistando a la generación Z y manteniéndose de forma constante entre los contenidos más vistos del planeta.

Su influencia cultural moldeó modas y comportamientos: desde el icónico corte de pelo "The Rachel", hasta expresiones cotidianas y la popularización de la cafetería Central Perk como punto de encuentro urbano.

Asimismo, la dinámica del grupo sentó las bases para el desarrollo de la ficción televisiva moderna, redefiniendo el concepto de "la familia que uno elige".

Hitos y récords

A lo largo de sus 10 temporadas y 236 episodios, Friends acumuló marcas históricas que siguen siendo difíciles de superar:

Sueldos récord: En las últimas dos temporadas, el elenco negoció de manera conjunta hasta alcanzar la cifra histórica de 1 millón de dólares por episodio para cada uno de los seis actores, sentando un precedente en la industria del entretenimiento.

En las últimas dos temporadas, el elenco negoció de manera conjunta hasta alcanzar la cifra histórica de para cada uno de los seis actores, sentando un precedente en la industria del entretenimiento. Audiencias masivas: El episodio más visto de la serie, "The One After the Superbowl" (Temporada 2), reunió a 52.9 millones de espectadores , la cifra más alta para un capítulo de comedia transmitido tras el Super Bowl.

El episodio más visto de la serie, "The One After the Superbowl" (Temporada 2), reunió a , la cifra más alta para un capítulo de comedia transmitido tras el Super Bowl. Un final histórico: El episodio de cierre ("The Last One"), emitido en mayo de 2004, atrajo a 52.5 millones de personas en EUA , convirtiéndose en el final de serie más visto de la década de 2000 y uno de los eventos televisivos más sintonizados de la historia.

El episodio de cierre ("The Last One"), emitido en mayo de 2004, atrajo a , convirtiéndose en el final de serie más visto de la década de 2000 y uno de los eventos televisivos más sintonizados de la historia. Reconocimientos: La producción acumuló 62 nominaciones a los Premios Primetime Emmy, alzándose con el galardón a Mejor Serie de Comedia en 2002, además de cosechar premios Globo de Oro, SAG y People's Choice Awards a lo largo de su emisión.

A tres décadas de su estreno, Friends demuestra que la empatía, el humor cotidiano y el valor de la amistad son códigos universales que no envejecen.

La comedia sigue viva en las pantallas del mundo, recordando a sus seguidores que, sin importar el paso del tiempo, siempre habrá un sofá de terciopelo café esperándolos.