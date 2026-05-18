El monstruoso filme 'Hope' es ovacionado 6 minutos en Cannes

Una invasión alienígena, violencia extrema y humor incómodo llevaron a “Hope” a convertirse en una de las películas más comentadas del Festival.

La nueva película del director surcoreano Na Hong-jin, "Hope", se convirtió en una de las producciones más comentadas del Festival de Cine de Cannes tras recibir una ovación de seis minutos durante su estreno en el Grand Palais. La cinta, una ambiciosa mezcla de ciencia ficción, terror y supervivencia, sorprendió tanto por su brutalidad visual como por el tono extraño y provocador de varias de sus escenas.

La historia se desarrolla en un aislado pueblo montañoso de Corea del Sur, donde una misteriosa criatura comienza a sembrar el caos y la destrucción. Conforme avanzan los acontecimientos, los habitantes descubren que detrás del desastre existe una raza alienígena con motivaciones todavía inciertas.

La violencia y el humor incómodo marcaron el estreno

Los primeros minutos de la película mostraron una cadena de escenas de acción violentas y ataques sangrientos que terminaron con la destrucción total del poblado. Policías y residentes intentan sobrevivir mientras enfrentan a las criaturas en medio del desconcierto.

Uno de los momentos que más llamó la atención del público ocurrió cuando un anciano relató su encuentro con los alienígenas mientras estaba en el bosque. La escena, cargada de humor incómodo y detalles escatológicos, provocó carcajadas entre los asistentes pese al ambiente elegante y solemne del recinto.

La reacción sorprendió incluso a críticos presentes en la función, quienes destacaron cómo la película logró combinar horror extremo, tensión y comedia absurda dentro de una misma narrativa.

Un elenco internacional encabeza la superproducción

“Hope” cuenta con un reparto internacional encabezado por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell y Cameron Britton.

Para Na Hong-jin, esta representa su cuarta visita a Cannes, aunque es la primera ocasión en que una de sus películas forma parte de la competencia oficial. El realizador ya había participado anteriormente con títulos como “The Chaser”, “The Murderer (The Yellow Sea)” y “Goksung”.