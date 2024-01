'El Mimoso' explica por qué su esposa lo acusa de violencia

La esposa de Luis Antonio López Flores, mejor conocido como 'El Mimoso', denunció al cantante por presunta violencia doméstica.

Fue a través de un video en redes sociales que María Elena Delfín Valdez decidió romper el silencio y denunciar a su aún esposo para que las autoridades respondan a sus denuncias.

"Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores", dijo la mujer en el video.

María Elena detalló que existen dos carpetas de investigación ante las autoridades de Nuevo León y de las cuales se ha hecho caso omiso

La primera de las denuncias se interpuso el 04 de agosto y la segunda el 14 de diciembre en el 2023.

"Existen dos carpetas de investigación de las cuales se ha hecho caso omiso, no sé si sea porque es figura pública", expresó María Elena a través de sus redes sociales".

Finalmente responsabilizó a su esposo y a las autoridades de Monterrey de lo que le llegue a pasar.

"Hago este llamado al público en general, porque siento que si algo me sucede es completamente responsabilidad de él, de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han hecho nada al respecto", sentenció.

Es poca la información que se sabe de María Elena quien se casó con el artista en agosto del 2020, es decir, en plena pandemia sorprendiendo a propios y extraños. La ceremonia contó con pocos invitados.

Aunque la pareja presumía su amor a través de redes sociales, fue a finales del 2023 cuando se especuló que la pareja podía estar viviendo una crisis matrimonial, la cual con este video se confirmó.

Por su parte, la opinión de los usuarios se dividió en redes sociales, mientras algunos demostraron su apoyo a la mujer, otros más prefieren esperar la versión del cantante.

El Mimoso responde a las acusaciones en su contra

"Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta, ni a ella, ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar a alguna mujer", así de contundente respondió el artista a las acusaciones de su esposa.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante reiteró que jamás en la vida se atrevería a hacerle un daño a una mujer, ni a su esposa, ni a nadie.

Calificó de grave la acusación que su aún esposa está haciendo contra él, y en su momento el tema se atenderá legalmente. Y confirmó que el problema es una cuestión de dinero.

"Creo que más que problema físico, psicológico, no lo es, el problema es económico, y la verdad ahi sí yo tuve que poner un alto , durante tantos años me ha costado llegar hasta el lugar en donde me ha puesto la vida y las cosas que me están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo, y ahi hay una parte que no me gusta, que yo tenga que estar soltando y soltando y yo tuve que poner un alto", explicó el exvocalista de la Banda El Recodo.

#Hiperviral I "Nunca me atrevería a tocar a una mujer", el Mimoso responde a las acusaciones de su esposa por violencia ⤵️ pic.twitter.com/xdVmVlQfJc — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) January 16, 2024

