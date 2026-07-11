El mexicano Diego Calva se une al remake de 'Possession'

El actor mexicano Diego Calva formará parte de Possession, nueva versión del thriller sobrenatural de 1981 producido por Paramount Pictures

El actor mexicano Diego Calva fue elegido para formar parte del elenco de Possession, la nueva versión del thriller sobrenatural de 1981 que será producida por Paramount Pictures.

El actor mexicano compartirá pantalla con Margaret Qualley, Callum Turner y Paul Dano, quienes también forman parte del reparto de la producción.

Parker Finn estará al frente del filme

La película será dirigida por Parker Finn, quien además escribió el guion y participará como productor.

El proyecto contará con la producción de Jonathan Fass, a través de Bad Feeling; Roy Lee y Andrew Childs, mediante Vertigo, así como Robert Pattinson. Marc Bienstock fungirá como productor ejecutivo.

La cinta original de 1981 sigue a una mujer que comienza a mostrar un comportamiento cada vez más perturbador después de solicitar el divorcio a su esposo.

Lo que inicialmente parece estar relacionado con una posible infidelidad se transforma en una situación mucho más oscura y sobrenatural.

La carrera internacional de Diego Calva

Tras su participación en el Festival de Cannes, Diego Calva continuará con nuevos proyectos cinematográficos. Próximamente aparecerá en Her Private Hell, dirigida por Nicolas Winding Refn, junto a Sophie Thatcher y Charles Melton, producción que llegará a los cines en julio.

También formará parte de Club Kid, dirigida por Jordan Firstman y protagonizada junto a Cara Delevingne, cinta adquirida por A24 tras su presentación en Cannes.

Calva recientemente protagonizó la segunda temporada de The Night Manager, producción de BBC y Amazon junto a Tom Hiddleston, además de participar en On Swift Horses, dirigida por Daniel Minahan junto a Jacob Elordi para Sony Pictures Classics.

El actor alcanzó reconocimiento internacional con su papel principal en Babylon, película de Damien Chazelle en la que compartió créditos con Margot Robbie y Brad Pitt, actuación que le valió una nominación al Globo de Oro.