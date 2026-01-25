El Malilla y El Bogueto llevan el urbano mexicano a París

Los cantantes asistieron a la Fashion Week masculina 2026 en París, donde destacaron sus raíces y la presencia del urbano mexicano en la moda global

La Semana de la Moda Masculina en París 2026 se convirtió en un escenario inesperado para la música urbana mexicana con la presencia de El Malilla y El Bogueto.

Ambos artistas asistieron a distintos eventos en la capital francesa, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores celebraron que exponentes del reguetón y el trap mexicano convivieran con diseñadores de prestigio y celebridades internacionales.

Más allá de la moda, lo que llamó la atención fue la forma en la que vivieron la experiencia: publicaciones espontáneas, mensajes de orgullo por sus raíces y momentos compartidos con otras figuras mexicanas de alcance global.

Desde su llegada a París, El Malilla y El Bogueto documentaron su estancia en redes sociales con un tono relajado, mostrando recorridos por la ciudad y el ambiente de la Fashion Week.

En sus publicaciones aparecieron referencias a la Torre Eiffel, banderas francesas y mensajes que destacaban su origen en Valle de Chalco y su representación de Latinoamérica en un escenario internacional.

Para ambos, la experiencia fue presentada como algo más que un compromiso profesional: una oportunidad para demostrar que la música urbana mexicana puede ocupar espacios globales sin perder su identidad.

Uno de los momentos más comentados fue la presencia de El Malilla en el desfile de la marca Amiri, donde coincidió con Saúl “Canelo” Álvarez, embajador global de la firma.

El encuentro entre el boxeador y el cantante fue celebrado en redes sociales como un símbolo de orgullo nacional y como una muestra de la creciente presencia de talento mexicano en ámbitos como el deporte, la música y la moda de lujo.